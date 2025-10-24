Στόχος είναι να υπάρχει μια καθαρή εικόνα για το ποιος χρωστάει, πού και πόσο.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μαζί με την Τράπεζα της Ελλάδος, ετοιμάζουν ένα νέο σύστημα που θα παρακολουθεί τις οικονομικές υποχρεώσεις πολιτών και επιχειρήσεων — κάτι σαν έναν «νέο Τειρεσία».

Στόχος είναι να υπάρχει μια καθαρή εικόνα για το ποιος χρωστάει, πού και πόσο, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να υπάρχει διαφάνεια και δικαιότερη αντιμετώπιση από τις τράπεζες και το κράτος.

Το σύστημα αυτό θα στηρίζεται σε τρία νέα μητρώα (βάσεις δεδομένων):

• Το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, όπου θα συγκεντρώνονται σε ανώνυμη μορφή όλα τα στοιχεία για τα χρέη των πολιτών και των επιχειρήσεων, τόσο προς το Δημόσιο όσο και προς ιδιώτες.

• Το Μητρώο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, που θα συγκεντρώνει τις οφειλές προς το κράτος και θα δίνει σε κάθε πολίτη ή επιχείρηση ένα είδος «βαθμολογίας αξιοπιστίας» (σκορ φερεγγυότητας). Αυτή η βαθμολογία θα δείχνει πόσο συνεπής είναι κάποιος στις υποχρεώσεις του και θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τράπεζες ή άλλους φορείς, εφόσον το επιτρέψει ο ενδιαφερόμενος.

• Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων, το οποίο θα ελέγχει τα δάνεια που έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τις πληρωμές, τις καθυστερήσεις και τις εγγυήσεις. Τη διαχείρισή του θα έχει η Τράπεζα της Ελλάδος, με αυστηρή προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα, Θεώνη Αλαμπάση, τόνισε ότι σκοπός του νέου συστήματος είναι να σταματήσει η «ανισότητα πληροφόρησης»: σήμερα οι τράπεζες ή το κράτος μπορεί να μην έχουν πλήρη εικόνα για το ποιος είναι συνεπής και ποιος όχι. Με το νέο πλαίσιο, όσοι πληρώνουν κανονικά θα μπορούν να έχουν καλύτερη μεταχείριση — για παράδειγμα, ευκολότερη πρόσβαση σε δάνεια — ενώ οι στρατηγικοί κακοπληρωτές δεν θα μπορούν να κρύβονται.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά το κράτος να σχεδιάζει πιο στοχευμένες πολιτικές για το ιδιωτικό χρέος.