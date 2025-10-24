Η δήλωση των αναδρομικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν προθεσμία χιλιάδες μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες για να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ τα αναδρομικά ποσά που έλαβαν μέσα στο 2024 και αφορούν τα έτη 2015 έως 2023. Όσοι δεν τα δηλώσουν έγκαιρα κινδυνεύουν με πρόστιμα, καθώς η φορολογική διοίκηση πραγματοποιεί διασταυρώσεις για να εντοπίσει περιπτώσεις που δεν έχουν τακτοποιηθεί.

Η δήλωση των αναδρομικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Για κάθε έτος που αφορά το ποσό πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση. Ο φόρος θα υπολογιστεί με βάση τους συντελεστές που ίσχυαν τα συγκεκριμένα χρόνια και θα αφαιρεθούν τυχόν φόροι που έχουν ήδη παρακρατηθεί.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα με τον φόρο που αναλογεί. Ο φορολογούμενος μπορεί να τον πληρώσει εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 ή να τον εντάξει στην πάγια ρύθμιση και να τον εξοφλήσει σε έως 48 δόσεις.

Η ΑΑΔΕ έχει ξεκινήσει ελέγχους για να διαπιστώσει αν οι φορολογούμενοι δήλωσαν σωστά τα αναδρομικά που έλαβαν. Φέτος, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα εισοδήματα του 2021, βάσει των βεβαιώσεων που έχουν στείλει εργοδότες και ασφαλιστικοί φορείς.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, τα αναδρομικά φορολογούνται στα έτη που αφορούν, δηλαδή στον χρόνο που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα να τα εισπράξει. Μπορεί να προέρχονται από νόμο, δικαστική απόφαση, συλλογική σύμβαση ή καθυστερημένες πληρωμές συντάξεων και αποζημιώσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για τα αναδρομικά από το 2015 και μετά, οι δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE. Αν, για παράδειγμα, τα αναδρομικά αφορούν το 2019, η δήλωση πρέπει να γίνει για το φορολογικό έτος 2020. Οι δηλώσεις που υποβάλλονται μέσα στο ίδιο έτος με την έκδοση της βεβαίωσης αποδοχών θεωρούνται εμπρόθεσμες, ενώ αν υπάρξει καθυστέρηση από τον εργοδότη ή τον φορέα, δεν επιβάλλεται πρόστιμο, αρκεί να υποβληθούν μέσα στο έτος που εκδόθηκε η βεβαίωση.