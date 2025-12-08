Τελικά ποιος κλείνει τον δρόμο στα Πράσινα Φανάρια;

Οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, που έχουν συγκεντρωθεί στα Πράσινα Φανάρια, τονίζουν πως δεν είναι αυτοί που κλείνουν τον δρόμο, αλλά... η αστυνομία.

Οι αγρότες έχουν μετακινήσει τα τρακτέρ τους παραπλεύρως της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, αφήνοντας ελεύθερη την πρόσβαση στο δρόμο, ωστόσο στο σημείο παραμένουν κλούβες των ΜΑΤ, σε μια προσπάθεια να εμποδιστεί η κίνηση των αγροτικών μηχανημάτων προς τον κόμβο του αεροδρομίου.

Ρεπορτάζ του Open μάλιστα αναφέρει πως η το μπλόκο της αστυνομίας ανάγκασε μέχρι και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να αλλάξει διαδρομή.

«Θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι δεν είναι κλειστός ο δρόμος από μας, αλλά από την αστυνομία», δήλωσε στη Voria, ο Χάρης Δημαρχόπουλος, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θέρμης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deslnb7vw8kx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υπενθυμίζεται πως τα προηγούμενα 24ωρα υπήρξε ένταση στο σημείο μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, όταν μερίδα αγροτών επιχείρησε να φτάσει με τα πόδια μέσω του αγροκτήματος του ΑΠΘ στον κόμβο αεροδρομίου και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και δακρυγόνων.

{https://www.youtube.com/watch?v=sSwOfhqO5G0&t=2s}

Σήμερα Δευτέρα στις 15:00 αντιπροσωπείες από τα τέσσερα μπλόκα της Θεσσαλονίκης (Μάλγαρα, Χαλκηδόνα, Δερβένι, Πράσινα Φανάρια) θα συναντηθούν στο θέατρο Τριλόφου για συντονισμό των δράσεών τους.