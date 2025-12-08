Νωρίτερα από ότι προγραμματιζόταν η επιστροφή του μετρό Θεσσαλονίκης.

Σε πλήρη λειτουργία επανέρχεται από σήμερα το μετρό Θεσσαλονίκης, τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο, μετά τη διακοπή που είχε προηγηθεί λόγω του πρώτου εκτεταμένου κύκλου δοκιμών σε συστήματα και συρμούς του πλέον ενιαίου δικτύου, στο οποίο περιλαμβάνεται και η επέκταση προς Καλαμαριά.

Παρότι οι δοκιμές στην επέκταση θα συνεχιστούν κανονικά και τις επόμενες εβδομάδες, αποφασίστηκε η βασική γραμμή του μετρό να λειτουργεί με πλήρες ωράριο κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, σε μια περίοδο αυξημένης μετακίνησης στην πόλη, αλλά και η αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου.

Η πρώιμη επαναλειτουργία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμπίπτει με την έναρξη της εορταστικής αγοράς και τις αυξημένες μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα δρομολογίων

Από Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου έως και Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 06:30 – 23:00

Σάββατο και Κυριακή: 08:00 – 23:00

Από Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 έως και Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 05:30 – 00:30

Παρασκευή και Σάββατο: 05:30 – 02:00

Κυριακή: 05:30 – 00:30

Από Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 06:30 – 23:00

Η σταδιακή επάνοδος του μετρό σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία σηματοδοτεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη συνολική ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά στο συγκοινωνιακό δίκτυο της πόλης, με τις τεχνικές δοκιμές να συνεχίζονται παράλληλα μέχρι την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ελέγχων.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στο επιβατικό κοινό να παρακολουθεί τις επίσημες ανακοινώσεις, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν επιμέρους τροποποιήσεις στο ωράριο, ανάλογα με την εξέλιξη των δοκιμών.

Σάββατο & Κυριακή: 08:00- 23:00