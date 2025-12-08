Ενισχύονται καθημερινά με νέα τρακτέρ τα αγροτικά μπλόκα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να παραμείνουν στον τόπο τους.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις του οι αγρότες, ενισχύοντας τα 54 μπλόκα που έχουν στηθεί σε κομβικά σημεία της χώρας. Μόνο σε Νίκαια και Καρδίτσα τα τρακτέρ ξεπερνούν τις 6.500 και το σύνθημα το αγροτικού κόσμου «ήρθαμε για να μείνουμε» ηχεί σε κάθε γωνία της Ελλάδας.

Στη Νίκαια της Λάρισας παραμένουν περίπου 4.000 τρακτέρ.

Εκτός από τα τρία μπλόκα στην Αθηνών-Λαμίας, σε Θήβα, Κάστρο και Μπράλο, ετοιμάζεται τέταρτο στην Αταλάντη.

Σε δύο σημεία παραμένουν μπλόκα στον Ε-65. Τουλάχιστον δύο είναι στην Ιόνια Οδό και σε τρία σημεία στην Εγνατία Οδό.

Στον Λαγκαδά στήθηκε το τέταρτο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο γύρω από τη Θεσσαλονίκη, μετά τα Πράσινα Φανάρια, τη Χαλκηδόνα και τα Μάλγαρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-desladyvptqh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εργατικά συνδικάτα και ομοσπονδίες καλούν σε συγκεντρώσεις αλληλεγγύης διαμηνύοντας ότι «Ο αγώνας των αγροτών είναι και δικός μας, είναι δίκαιος και θα είναι νικηφόρος».

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στις 6.30 μ.μ. έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πλατεία Βάθης).

Στη Θεσσαλονίκη, στις 6.30 μ.μ. στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

Φωτό: Eurokinissi

Δυναμώνει το μπλόκο της Νίκαιας

Παραμένει κλειστή και σήμερα η εθνική οδός στο ύψος της Νίκαιας, καθώς συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με τα τρακτέρ να βρίσκονται παρατεταγμένα στο σημείο και τους αγρότες αποφασισμένους να μην υποχωρήσουν αν δεν δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας μπαίνουν σε νέα φάση καθώς σε συνέλευσή τους αποφάσισαν ομόφωνα σειρά νέων κινητοποιήσεων για τις επόμενες ημέρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-des9m5ys5p35?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 7 το βράδυ, τίθεται ήδη σε εφαρμογή το κλείσιμο των παράδρομων γύρω από το μπλόκο της Νίκαιας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πίεσης που ασκούν οι αγρότες προς την πολιτεία, επιδιώκοντας να αναδείξουν με πιο έντονο τρόπο τα αιτήματα τους.

Η συνέλευση αποφάσισε επίσης τη συνέχιση και τη διεύρυνση των κινητοποιήσεων σε πανθεσσαλικό επίπεδο. Έτσι, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στις 10 το πρωί, αγρότες από τα τρία μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους αλιείς της Μαγνησίας, προχωρώντας σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Φωτό: ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Παράλληλα, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα, οι αγρότες απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όλα τα σωματεία, τους συλλόγους και τους μαζικούς φορείς του νομού Λάρισας να δώσουν το παρών σε πανλαρισαϊκή συγκέντρωση στο μπλόκο της Νίκαιας. Στόχος της συγκέντρωσης είναι η ενημέρωση για την πορεία των κινητοποιήσεων, αλλά κυρίως ο συντονισμός για τη συνέχιση και την περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα τους.

Φωτό: Eurokinissi

Ισχυρό το μπλόκο στον Ε65

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου στον Ε65. Αυτά ενισχύονται καθημερινά με νέα τρακτέρ από πολλές περιοχές των δύο νομών, ενώ οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν και θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να παραμείνουν στον τόπο τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-des816j1aqq9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στα μπλόκα καθημερινά πραγματοποιούνται συσκέψεις, συζητήσεις, συνεννοήσεις για την οργάνωση του αγώνα, ενώ σκηνές έχουν στηθεί ανάμεσα στα τρακτέρ. Παράλληλα, σωματεία, σύλλογοι και φορείς εκτός από τα ψηφίσματα συμπαράστασης, επισκέπτονται τους αγρότες για να δηλώσουν τη στήριξη σε αυτούς από κοντά.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στη Στερεά Ελλάδα

Σκληραίνει η στάση των αγροτών στην Κεντρική Ελλάδα, καθώς ενισχύουν τα μπλόκα τους με νέα τρακτέρ από ευρύτερες περιοχές και συντονίζουν τις δράσεις τους. Οι επόμενες ώρες αναμένεται να φέρουν ακόμη πιο εκτεταμένους αποκλεισμούς δρόμων.

Μετά τη χθεσινή βραδινή συνέλευση στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν σήμερα όλους τους παράδρομους για μία ώρα, από τις 12.00 έως τη 13.00. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν την ίδια τακτική σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατή η κυκλοφορία οχημάτων από την Αθήνα προς τη Λαμία και αντίστροφα.

Φωτό: ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Στο μπλόκο της Αταλάντης, που οργανώθηκε για τη χθεσινή μέρα, οι αγρότες συντονίζονται, επιδιώκοντας να διευρύνουν τις δυνάμεις τους μέσω επαφών με συναδέλφους τους για κοινές δράσεις. Αντίστοιχα, στο μπλόκο του Κάστρου, οι αγρότες της περιοχής της Λιβαδειάς αναμένεται σήμερα να αποφασίσουν περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Στη Θήβα, οι αγρότες παραμένουν στο σημείο του μπλόκου, αποκλείοντας τον κόμβο. Στο πλευρό τους βρίσκονται κοινωνικοί φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή τους.

Τέλος, στον Δομοκό, οι αγρότες συνεχίζουν κατά περιόδους να αποκλείουν τόσο το παλαιό εθνικό δίκτυο όσο και την πρόσβαση προς τον Ε65, τακτική που εφαρμόστηκε και χθες.

Τα αγροτικά μπλόκα στην Ήπειρο

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο. Από χθες οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Άρτας έκλεισαν στην Ιόνια Οδό τον κόμβο στο Πέτα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μαζί τους ήταν εκπρόσωποι φορέων. Είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο και η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτηρίους δρόμους.

Στο νομό Ιωαννίνων, μετά τον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ιωαννίνων, κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι με τα τρακτέρ επέστρεψαν στο Καλπάκι όπου έχουν στήσει μπλόκο εδώ και μια εβδομάδα.

Επίσης, παραμένουν τα τρακτέρ στον Λούρο από τους αγρότες της Πρέβεζας, ενώ στην Ηγουμενίτσα την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει συγκέντρωση στις 11 το πρωί και στη συνέχεια πορεία με τρακτέρ προς το λιμάνι εξωτερικού όπου αναμένεται να στήσουν μπλόκο οι αγρότες.

Φωτό: ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ/EUROKINISSI

Κινητοποίηση και στην Κρήτη

Με μπλόκο 48 ωρών ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις τους το μεσημέρι της Κυριακής αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι συντάσσονται με τους συναδέλφους τους του πρωτογενή τομέα της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Έτσι, με απόφαση της ΓΣ της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ξεκίνησαν το μπλόκο στον κόμβο στα Μεγάλα Χωράφια, ενώ συμβολικά για μισή ώρα διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων επί του ΒΟΑΚ από τις 2 ως τις 2.30 το μεσημέρι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-des7nljai1nt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, αποφάσισαν για σήμερα Δευτέρα να ενισχυθεί και στηριχθεί η κινητοποίηση στο Αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων, ώστε να ακουστούν, όπως υποστηρίζει η Ένωσή τους, τα αιτήματά τους που, μεταξύ άλλων, αφορούν τον οικονομικό εγκλωβισμό τους από επιδοτήσεις, ενισχύσεις και αποζημιώσεις που δεν λαμβάνουν μέχρι σήμερα, λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώσεις επαγγελματικές, δήμαρχοι, εκπρόσωποι της Περιφερειακής και Αυτοδιοικητικής κοινότητας, σύλλογοι και οργανώσεις, στηρίζουν με μηνύματα τους τους αγροτοκτηνοτρόφους του νομού Χανίων.

Φωτό: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ/EUROKINISSI

Οι παραγωγοί διαμαρτύρονται, μεταξύ άλλων, για τη μηδενική χορήγηση αποζημιώσεων, ενισχύσεων και επιδοτήσεων στη σκιά του σκανδάλου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι για κινητοποιήσεις διαρκείας έως την εκπλήρωση των αιτημάτων τους με πράξεις για ουσιαστική στήριξη της παραγωγής.

Η ακύρωση της συνάντησης επταμελούς αντιπροσωπείας της συντονιστικής επιτροπής των αγροτών Κρήτης με τον υπουργό Οικονομικών και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, που είχε προγραμματιστεί για την προηγούμενη Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία θα γίνονταν παρουσία των βουλευτών και του Περιφερειάρχη, επιδείνωσε το ήδη αρνητικό κλίμα, κι έτσι από σήμερα Δευτέρα, οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν σε όλο το νησί.

Οργή και στη Δυτική Ελλάδα

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων στους τρεις νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα, από το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανοίξουν μεθαύριο, Τετάρτη, τα διόδια της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας και της Δωρίδας έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην γέφυρα του Μόρνου, όπου ήδη πραγματοποίησαν τον πρώτο συμβολικό αποκλεισμό, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή του Μεσολογγίου προχώρησαν σε μπλόκο στη γέφυρα του Ευήνου, όπου και εκεί προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Βόνιτσας και του Ακτίου.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει το νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας έχουν στήσει μπλόκο στην γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο, όπου σε καθημερινή βάση προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Κορίνθου.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου προγραμματίζουν για σήμερα το πρωί στις 11:00 συγκέντρωση στην περιοχή Κουρλαμπά και στη συνέχεια αυτοκινητοπορεία προς την Πάτρα και συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στη συγκέντρωση αναμένεται να συμμετάσχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα Καλάβρυτα και την Αιγιάλεια.

Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου και προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου.

Η εικόνα στα τελωνεία

Πολύωροι αποκλεισμοί έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα, στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων. Οι αποκλεισμοί αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα.

Φωτό: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Συγκεκριμένα, σε τετράωρο αποκλεισμό (μέχρι και τις 16.00) του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στο σημείο. Όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «το απόγευμα αναμένεται να ξανακλείσουμε το τελωνείο από τις 18.00 μέχρι και αργά το βράδυ, απόφαση που θα "κλειδώσει" σε νέα μας γενική συνέλευση εντός της ημέρας». Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, που στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου, συμμετέχουν παραγωγοί από τον δήμο Παιονίας και συνάδελφοί τους από τα Γιαννιτσά Πέλλας και τον νομό Κιλκίς, ενώ καθημερινά δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι από άλλα εργατικά σωματεία.

Σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20.00) του τελωνείου Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν -μόνο για φορτηγά- οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, το οποίο ενισχύεται συνεχώς. Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Σε αποκλεισμό εννέα ωρών (μέχρι τις 21.00) προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας, που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών, από τις 11 το πρωί, προχωρούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Όπως τόνισε ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «δεν αποκλείεται να γίνει και νέα κινητοποίηση το απόγευμα, ενώ είναι σίγουρο ότι από αύριο θα υπάρχει σοβαρή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους».