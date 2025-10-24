Η χαμηλή συμμετοχή οφείλεται κυρίως στους αυστηρούς όρους του μέτρου.

Ελάχιστοι ιδιοκτήτες έχουν μέχρι σήμερα ανταποκριθεί στο μέτρο της τριετούς φοροαπαλλαγής για όσους διαθέσουν το κλειστό ή βραχυχρόνια μισθωμένο ακίνητό τους σε μακροχρόνια ενοικίαση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι συμμετοχές δεν ξεπερνούν τις μερικές εκατοντάδες, αριθμός πολύ χαμηλός σε σχέση με τις προσδοκίες.

Η χαμηλή συμμετοχή οφείλεται κυρίως στους αυστηρούς όρους του μέτρου. Η φοροαπαλλαγή συνδέεται με τον ενοικιαστή και όχι με το ακίνητο, γεγονός που δημιουργεί ανασφάλεια στους ιδιοκτήτες. Αν ο ενοικιαστής φύγει πρόωρα, ακόμη και λίγο μετά τη σύναψη της σύμβασης, ο ιδιοκτήτης χάνει ολόκληρο το φορολογικό όφελος για την τριετία. Επιπλέον, για να ενταχθεί κάποιος στο μέτρο, το ακίνητο πρέπει να είναι κενό για τουλάχιστον τρία χρόνια, περιορίζοντας σημαντικά τον αριθμό των επιλέξιμων κατοικιών.

Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει αλλαγές, ώστε το μέτρο να γίνει πιο λειτουργικό. Προβλέπεται να παραταθεί έως το τέλος του 2026 και να δοθεί η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να διατηρούν τη φοροαπαλλαγή, ακόμη κι αν χρειαστεί να αλλάξουν ενοικιαστή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Αντίθετα, πολύ μεγάλη είναι η ανταπόκριση στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», το οποίο επιδοτεί την ανακαίνιση παλαιών και κενών κατοικιών που πρόκειται να διατεθούν για ενοικίαση. Σε έξι μόλις μήνες λειτουργίας έχει ήδη απορροφηθεί πάνω από το 75% του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Χιλιάδες ιδιοκτήτες έχουν υποβάλει αίτηση για επιδότηση εργασιών, με το ποσοστό κάλυψης να φτάνει πλέον το 60% των δαπανών και το μέγιστο ύψος επιδότησης τα 8.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στη χώρα υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες κενές κατοικίες, πολλές από τις οποίες είναι παλαιές και βρίσκονται κυρίως στην Αττική. Η ενεργοποίηση αυτών των ακινήτων θεωρείται κρίσιμη για την αύξηση της προσφοράς στέγης και τη μείωση των πιέσεων στην αγορά ενοικίων.