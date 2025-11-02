Το οικονομικό επιτελείο προκρίνει την εφαρμογή συστήματος «λευκού Τειρεσία», προκειμένου οι φορολογούμενοι που πληρώνουν εγκαίρως να αποκτούν πρόσβαση σε ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής, περισσότερες δόσεις ή χαμηλότερα επιτόκια.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, επεξεργάζεται νέο πλαίσιο κινήτρων για τους συνεπείς φορολογούμενους, την ώρα που η εφαρμογή του συστήματος τεκμαρτού προσδιορισμού εισοδημάτων για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξάνει μεν τα φορολογικά έσοδα, αλλά οδηγεί παράλληλα σε σημαντική άνοδο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

Το οικονομικό επιτελείο προκρίνει την εφαρμογή συστήματος «λευκού Τειρεσία», κατά τα τραπεζικά πρότυπα, προκειμένου οι φορολογούμενοι που πληρώνουν εγκαίρως να αποκτούν πρόσβαση σε ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής, περισσότερες δόσεις ή χαμηλότερα επιτόκια. Στόχος είναι να περιοριστεί ο ρυθμός αύξησης των ληξιπρόθεσμων χρεών, ιδίως για εκείνους που δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές αλλά αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις νέες επιβαρύνσεις.

Τα πρόσφατα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 αποτυπώνουν τη σαφή διόγκωση των οφειλών. Μόνο τον Αύγουστο, τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη άγγιξαν τα 1,47 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 145,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Από αυτά, 300 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε απλήρωτο φόρο εισοδήματος και 889,2 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ, συνολικές υποχρεώσεις που σε σημαντικό βαθμό συνδέονται με τον νέο μηχανισμό τεκμαρτής φορολόγησης και όχι με δηλωθέντα πραγματικά εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οικονομικών επισημαίνουν ότι επαγγελματίες που επί χρόνια υποδήλωναν εισοδήματα τώρα αντιδρούν στην ανάγκη καταβολής αυξημένων φόρων, με ορισμένους εξ αυτών να επιλέγουν να μην πληρώσουν ούτε το τεκμαρτό εισόδημα ούτε τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Στο σύνολο της οικονομίας, τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανέρχονται πλέον σε 111,6 δισ. ευρώ, με 3.973.220 φυσικά και νομικά πρόσωπα να εμφανίζουν οφειλές προς την Εφορία — αριθμός που αντιστοιχεί σε σχεδόν έναν στους δύο ενεργούς φορολογουμένους. Παρά το τεράστιο αυτό ποσό, το Δημόσιο θεωρεί πως το πραγματικά εισπράξιμο μέρος δεν υπερβαίνει τα 23 – 30 δισ. ευρώ, ενώ πάνω από 27 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται ήδη ανεπίδεκτα είσπραξης. Σύντομα αναμένεται να προστεθούν άλλα περίπου 11 δισ. ευρώ στη συγκεκριμένη κατηγορία, περιορίζοντας περαιτέρω τις ρεαλιστικές προσδοκίες είσπραξης. Εκτιμάται ότι τελικά μπορεί να ανακτηθεί μόλις το ένα τέταρτο των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.