Αύξηση τόσο στην αξία όσο και στον αριθμό των ακάλυπτων επιταγών.

Κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025, οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές κατέγραψαν έντονες διακυμάνσεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συστήματος Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας».

Η εικόνα που προκύπτει καταδεικνύει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στην αγορά, καθώς η αύξηση τόσο στην αξία όσο και στον αριθμό των ακάλυπτων επιταγών αποτυπώνει τη δυσκολία επιχειρήσεων και ιδιωτών να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Στις ακάλυπτες επιταγές, το συνολικό πλήθος ανήλθε σε 2.740 τεμάχια, με χρηματική αξία που ξεπέρασε τα 50,64 εκατ. ευρώ. Ο Ιανουάριος ξεκίνησε με 396 επιταγές, αξίας 7,49 εκατ. ευρώ, ενώ τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν 378 τεμάχια ύψους 6,58 εκατ. ευρώ. Η δραστηριότητα περιορίστηκε τον Μάρτιο με 288 επιταγές (4,78 εκατ. ευρώ), για να ακολουθήσει ανάκαμψη τον Απρίλιο με 382 τεμάχια (4,75 εκατ. ευρώ). Τον Μάιο σημειώθηκε αξιοσημείωτη άνοδος σε αξία, με 340 επιταγές που ξεπέρασαν τα 7,9 εκατ. ευρώ, ενώ τον Ιούνιο οι επιταγές υποχώρησαν σε 322 (6,5 εκατ. ευρώ). Τον Ιούλιο ο αριθμός τους μειώθηκε περαιτέρω σε 294 (5,5 εκατ. ευρώ), αλλά τον Αύγουστο η τάση ανέκαμψε με 340 επιταγές αξίας 7,04 εκατ. ευρώ.

Στο πεδίο των συναλλαγματικών, το διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου του 2025 καταγράφηκαν συνολικά 3.898 απλήρωτες συναλλαγματικές, αξίας 8,81 εκατ. ευρώ. Τον Ιανουάριο σημειώθηκαν 629 τεμάχια (1,31 εκατ. ευρώ) και τον Φεβρουάριο 529 (1,41 εκατ. ευρώ), ενώ τον Μάρτιο παρατηρήθηκε πτώση με 434 τεμάχια (1 εκατ. ευρώ). Ακολούθησε ανάκαμψη τον Απρίλιο με 484 συναλλαγματικές (1,2 εκατ. ευρώ), αλλά τον Μάιο οι αριθμοί υποχώρησαν σε 409 (792 χιλ. ευρώ). Ιούνιος και Ιούλιος κινήθηκαν σε αντίστοιχα επίπεδα, με 417 και 439 συναλλαγματικές, αξίας 784 χιλ. και 974 χιλ. ευρώ. Η σημαντική αύξηση ήρθε τον Αύγουστο, όταν καταγράφηκαν 557 τεμάχια που ξεπέρασαν σε αξία τα 1,32 εκατ. ευρώ.

Τα αντίστοιχα στοιχεία για το οκτάμηνο 2024 δείχνουν ότι οι ακάλυπτες επιταγές είχαν ανέλθει σε αξία στα 69,1 εκατ. ευρώ, έναντι 44,4 εκατ. ευρώ το 2023. Ο αριθμός των σφραγισμένων επιταγών είχε φθάσει τότε τις 3.702, έναντι 2.804 το προηγούμενο έτος. Στις απλήρωτες συναλλαγματικές, η αξία για το 2024 είχε ανέλθει στα 8,2 εκατ. ευρώ, έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το 2023, με τον αριθμό τους να ανέρχεται σε 4.174 τεμάχια.