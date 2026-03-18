Νέο επεισόδιο σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Άδωνι Γεωργιάδη, με την ένταση να χτυπάει κόκκινο και τη συνεδρίαση να διακόπτεται προσωρινά. Αφορμή αυτή τη φορά στάθηκε ένα… πακέτο κρακεράκια που είχε μαζί του στην Ολομέλεια ο υπουργός Υγείας, ο οποίος κατήγγειλε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πως τον βιντεοσκόπησε και ζήτησε την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής για αυτή την κίνηση.

«Να διαγράψει το βίντεο. Προσωπικά δεδομένα απαγορεύονται. Δεν το δέχομαι», είπε σε έντονο ύφος ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να τον εγκαλεί για τραμπουκισμούς. Τα «αίματα άναψαν», με αποτέλεσμα ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης να διακόψει για να πέσουν οι τόνοι.

Με την επανέναρξη της συνεδρίασης, ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς ενημέρωσε το Σώμα ότι τα πρακτικά θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε από το προεδρείο να καταδικάσει την ενέργεια της Ζωής Κωνσταντοπούλου να τον βιντεοσκοπήσει, επισημαίνοντας πως «δεν γίνεται να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γεωργαντάς χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, σχολιάζοντας πως «δεν χρειαζόμαστε νέους βιντεολήπτες, εκτός και εάν κάποιοι θέλουν να κάνουν νέα καριέρα…»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε με επίθεση κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, καταγγέλλοντας ότι… κατανάλωνε κράκερ εντός της Ολομέλειας, ενώ επανέλαβε τους χαρακτηρισμούς σε βάρος του, αποκαλώντας τον, μεταξύ άλλων, «φασίστα».

Ο υπουργός Υγείας απάντησε λέγοντας: «Με έπιασε το στομάχι μου και πήγα και πήρα ένα κουτί κράκερ και έτρωγα μισό κράκερ. Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό».

Παράλληλα, πρόσθεσε σε αιχμηρό τόνο: «Όποιος την πλησιάζει φεύγει μακριά. Και οι βουλευτές και οι υπάλληλοί της. Δεν ασχολούμαι άλλο μαζί της, η περίπτωσή της ανήκει σε άλλες επιστήμες».

Όταν ο Γιώργος Γεωργαντάς δεν της έδωσε τον λόγο, εκείνη αντέδρασε από τα έδρανα φωνάζοντας «Χίτλερ». «Όποιος τα λέει αυτά, πρέπει να αναρωτηθεί ποιος τελικά είναι ο Χίτλερ…», ανταπάντησε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, προκαλώντας τα χειροκροτήματα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.