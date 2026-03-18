Άνοιγμα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ έκανε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, Νίκος Φαραντούρης.

«Ο κ. Ανδρουλάκης ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι εν δυνάμει πρωθυπουργός. Στο πρόσωπο του βλέπω έναν έντιμο άνθρωπο» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Φαραντούρης στα Παραπολιτικά 90,1. Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής μίλησε στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή και πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει τι θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα παραμείνει αυτοτελές κόμμα ή αν θα υπαχθεί σε κάποιο καινούργιο κόμμα.

Για την Μαρία Καρυστιανού

Αναλυτικότερα, ο Νίκος Φαραντούρης αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού είπε: «Έχουμε συναντηθεί κι έχουμε συνομιλήσει αρκετές φορές με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων των Τεμπών από την 9/12 που διοργάνωσα την εκδήλωση για το άρθρο 86, τα ασυμβίβαστα και τις ασυλίες όπως θα έκανα με τον οποιοδήποτε πρόεδρο του Συλλόγου πληγέντων των Τεμπών. Τώρα τελευταία μου στέλνουν κάποιους προξενητές κάποιοι, αλλά νομίζω ότι αυτό αφορά αυτούς και τις επιλογές τους, εγώ προχωρώ μπροστά. Είμαι σίγουρος, εξ όσων μου μεταφέρουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ότι κάποιοι έχουν μετανιώσει για τις εσπευσμένες και λανθασμένες επιλογές τους αλλά στην πολιτική εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε».

Σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να κάνει εάν θα παραμείνει αυτοτελές κόμμα ή αν θα υπαχθεί σε κάποιο καινούργιο κόμμα. Ως προς τις πρωτοβουλίες άλλων προσώπων δεν γνωρίζουμε ακόμα τι μορφή θα λάβουνε και πότε θα τις λάβουνε οπότε δεν έχω καταλάβει τι έχουν καταλάβει αυτοί που θα ήθελαν να οργανώσουν κάποια πράγματα για το μέλλον συνεπώς δεν ασχολούμαι».

Ο Νίκος Φαραντούρης αναφέρθηκε και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας: «Ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι εν δυνάμει πρωθυπουργός. Στο πρόσωπο του κ. Ανδρουλάκη βλέπω έναν άνθρωπο έντιμο ο οποίος δίνει και τον προσωπικό και τον πολιτικό του αγώνα μαζί με άλλους ανθρώπους σε ένα πάρα πολύ δυστοπικό περιβάλλον με υποκλοπές, σκάνδαλα και ζόφο».

Τέλος, σχετικά με το ΠΑΣΟΚ είπε: «Θεωρώ από το υφιστάμενο δυναμικό της χώρας και από την μετεωρολογία την πολιτική το ΠΑΣΟΚ είναι ένας συγκροτημένος πολιτικός φορέας που έχει μια διαχρονικότητα και μια σοβαρότητα στον τρόπο με τον οποίο εκφράζει θέσεις».