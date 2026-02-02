Ο Bad Bunny με δάκρυα στα μάτια αφιέρωσε το βραβείο «σε όλους τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να αφήσουν το σπίτι τους, τη γη τους, τη χώρα τους, για να ακολουθήσουν τα όνειρά τους».

Ο Πουερτορικανός μουσικός Bad Bunny έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης στην 68χρονη ιστορία των Βραβείων Grammy που κερδίζει το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς με δίσκο τραγουδισμένο εξ ολοκλήρου στα ισπανικά.

Βραβεύτηκε για το έκτο άλμπουμ του, Debí Tirar Mas Fotos, ενώ μεταξύ των διεκδικητών του κορυφαίου βραβείου της βραδιάς ήταν οι Lady Gaga, Kendrick Lamar και Sabrina Carpenter.

Ο 31χρονος καλλιτέχνης, που θα είναι ο κεντρικός παρουσιαστής του Halftime Show του Super Bowl την επόμενη εβδομάδα, αφιέρωσε το βραβείο του στους μετανάστες, επισφραγίζοντας μια τελετή κατά την οποία πολλοί καλλιτέχνες εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στην πολιτική μετανάστευσης της κυβέρνησης Τραμπ.

Μεταξύ αυτών ήταν και η Βρετανίδα σταρ Olivia Dean, η οποία αναδείχθηκε Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνιδα.

«Βρίσκομαι εδώ ως εγγονή μιας μετανάστριας», δήλωσε η τραγουδίστρια. «Aυτοί οι άνθρωποι αξίζουν να τιμώνται. Δεν είμαστε τίποτα χωρίς ο ένας τον άλλον».

Αστέρες όπως η Kehlani, η Gloria Estefan και η Billie Eilish επίσης μίλησαν υπέρ των μεταναστών, ενώ αρκετοί καλλιτέχνες εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί φορώντας κονκάρδες με την ένδειξη «Ice out».

«ICE out»

Ο Bad Bunny με δάκρυα στα μάτια αφιέρωσε το βραβείο «σε όλους τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να αφήσουν το σπίτι τους, τη γη τους, τη χώρα τους, για να ακολουθήσουν τα όνειρά τους».

«Πριν πω ευχαριστώ στον Θεό, θα πω "ICE out"», είπε.

{https://www.instagram.com/reel/DUPR4hOkY7e/}

«Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί».

Η Billie Eilish, κερδίζοντας το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς για το Wildflower, αναφέρθηκε επίσης στην τρέχουσα αναταραχή που συγκλονίζει την Αμερική.

«Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να ξέρεις τι να πεις και τι να κάνεις αυτή τη στιγμή», είπε.

«Και νιώθω ότι απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να μιλάμε ανοιχτά και να διαμαρτυρόμαστε. Οι φωνές μας έχουν πραγματικά σημασία και οι άνθρωποι έχουν σημασία».

Με πληροφορίες από BBC