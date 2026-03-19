Η αντιπολίτευση καταγγέλλει εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, μετά την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από ελληνικούς Patriot.

Η είδηση πως ελληνική συστοιχία Patriot κατέρριψε δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους στη Σαουδική Αραβία ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που καταγγέλλουν ότι εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο.

Οι τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών, αρχικά του Νίκου Δένδια και στη συνέχεια του Παύλου Μαρινάκη όχι μόνο δεν καθησύχασαν τις ανησυχίες, αλλά έριξαν «λάδι στη φωτιά» και τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης απαιτούν την ανάκληση της πυροβολαρχίας από τη Σαουδική Αραβία.

«Σήμερα το πρωί η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλον αυτό τον καιρό», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, σημειώνοντας πως «έμμεσα αλλά σαφώς» προστατεύει το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και των Ευρωπαίων πολιτών, το οποίο απειλείται από τη διαρκή αύξηση της τιμής του πετρελαίου.

«Η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει σε αυτή τη συγκυρία μια τεράστια σημασία», τόνισε ακόμα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και συνεχάρη τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Παύλος Μαρινάκης δέχθηκε απανωτές ερωτήσεις για αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια του briefing. «Δεν είναι θέμα εμπλοκής. Είναι μια αμυντική ενέργεια. Είναι μια ενέργεια αποτροπής», επέμεινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι η συγκεκριμένη συστοιχία Patriot βρίσκεται εκεί από το 2021, στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν έκανε κάποια επίθεση η πυροβολαρχία, δεν ενεπλάκη, για να επιτεθεί. Υπήρξε μία απειλή, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της απειλής αυτής υπήρξε και αυτή η συμμετοχή. Είναι απλό, δεν συνιστά αυτό ούτε κλιμάκωση, ούτε επίθεση, ήταν μία αμυντική ενέργεια», τόνισε ακόμα ο Παύλος Μαρινάκης.

ΠΑΣΟΚ: Καταρρίφθηκε το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής στον πόλεμο

Το συγκεκριμένο περιστατικό συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, τόνισε ο Μιχάλης Κατρίνης, υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ. «Καταρρίφθηκε το αφήγημα» της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής, άμεσης ή έμμεσης, στον πόλεμο υπογράμμισε.

«Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με δήλωσή του επαίρεται και υπερτονίζει το γεγονός της κατάρριψης δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από συστοιχία ελληνικών Patriot, που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία και λειτουργεί με ελληνικό στρατιωτικό προσωπικό», επεσήμανε ο Μιχάλης Κατρίνης.

«Προφανώς, η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται, ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο κ. πρωθυπουργός είχε αποκλείσει», συμπλήρωσε.

«Η πραγματικότητα είναι μία: μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής (άμεσης ή έμμεσης) της Ελλάδας στον πόλεμο, θέση που εξαρχής υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ», κατέληξε στη δήλωσή του.

ΣΥΡΙΖΑ: Ωμή παραδοχή της εμπλοκής στον πόλεμο

Τα λεγόμενα του Νίκου Δένδια συνιστούν «ωμή παραδοχή» της εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η πρόσδεση του κ. Μητσοτάκη στο άρμα Τραμπ-Νετανιάχου δημιουργεί μόνο κινδύνους για τη χώρα μας», επεσήμανε η Κουμουνδούρου σε ανακοίνωση και υπογράμμισε πως «πρέπει άμεσα να ανακληθεί η πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν οι Έλληνες στρατιωτικοί στην πατρίδα μας».

«Ποια συμφέροντα, ποιών δυνάμεων υπηρετεί εντέλει η παρατεινόμενη παρουσία της ελληνικής συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία και μάλιστα σε μια τόσο επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη συγκυρία όπως η σημερινή με τον πόλεμο να γενικεύεται;», διερωτήθηκε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας κ. Δένδια για την κατάρριψη ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία συνιστά ωμή παραδοχή της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε εκφράσει από το 2021 την κατηγορηματική αντίθεσή του στην αποστολή των Patriot και έχει ζητήσει την ανάκληση τους, όπως και ξεκάθαρες δεσμεύσεις για τη μη χρήση των στρατιωτικών βάσεων στον πόλεμο. Η κυβέρνηση οφείλει να αντιληφθεί ότι το συμφέρον και η ασφάλεια της Ελλάδας επιβάλλουν την μη εμπλοκή στον πόλεμο με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και την ανάληψη συγκεκριμένων διπλωματικών πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης και της ειρήνης. Η πρόσδεση του κ. Μητσοτάκη στο άρμα Τραμπ-Νετανιάχου δημιουργεί μόνο κινδύνους για τη χώρα μας.

Πρέπει άμεσα να ανακληθεί η πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν οι Έλληνες στρατιωτικοί στην πατρίδα μας.

Οι ερωτήσεις είναι επίμονες και ζητούν απαντήσεις όπως επισημάναμε και στην πρόσφατη ερώτηση μας στη Βουλή.

Για ποιο σκοπό επιλέγει η κυβέρνηση να παραμένει η συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία για την προστασία των εγκαταστάσεων της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της χώρας, Saudi Aramco, εμπλέκοντας έτσι de facto την Ελλάδα στον πόλεμο με το Ιράν;

Θεωρεί η κυβέρνηση ότι αυτός είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να υπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας;

Ποια συμφέροντα, ποιών δυνάμεων υπηρετεί εντέλει η παρατεινόμενη παρουσία της ελληνικής συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία και μάλιστα σε μια τόσο επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη συγκυρία όπως η σημερινή με τον πόλεμο να γενικεύεται;

Πώς διασφαλίζει η κυβέρνηση ότι η ταυτόχρονη παρουσία Patriot για παροχή αντιβαλλιστικής προστασίας, σε Σαουδική Αραβία, Βουλγαρία, Κύπρο κα, δεν οδηγεί στο φαινόμενο της υπερέκτασης (overstretched), στην υπέρβαση δηλαδή των δυνατοτήτων στρατιωτικής αντοχής της χώρας μας, υπονομεύοντας έτσι μακροπρόθεσμα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της κοινωνίας;

Η αμετροέπεια και η μη ενσυναίσθηση των κινδύνων που μπορεί να απειλήσουν τη χώρα καταδεικνύει την πλήρη ανυπαρξία εξωτερικής πολιτικής που στηρίζεται στο Διεθνές Δίκαιο και προασπίζει τα εθνικά συμφέροντα».

ΚΚΕ: Κυνική ομολογία της ενεργούς συμμετοχής της Ελλάδας στον βρόμικο πόλεμο

Οι «ωμές» δηλώσεις του Νίκου Δένδια αποτελούν «κυνική ομολογία της ενεργούς συμμετοχής» της Ελλάδας στον «βρόμικο πόλεμο» στη Μέση Ανατολή και των μεγάλων κινδύνων για τους Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται εκεί, αντέδρασε το ΚΚΕ.

«Οι κρίσιμες αυτές εξελίξεις επιβάλλουν τη μέγιστη δυνατή λαϊκή κινητοποίηση για να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία», τόνισε ακόμα ο Περισσός.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

«Οι ωμές δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους για να προστατεύσει εγκαταστάσεις πετρελαίου, αποτελούν κυνική ομολογία της ενεργούς συμμετοχής της Ελλάδας στον βρόμικο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και των μεγάλων κινδύνων για τους Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται εκτός συνόρων.

Ο υπουργός της “κουλτούρας των φερέτρων” έφτασε μάλιστα στο σημείο να καμαρώνει για την εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και να την εμφανίζει ως δήθεν προστασία του λαού από τις υψηλές τιμές της ενέργειας. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο χυδαιότητας για να νομιμοποιήσουν στη συνείδηση του λαού τη συμμετοχή της Ελλάδας στον βρόμικο πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι κρίσιμες αυτές εξελίξεις επιβάλλουν τη μέγιστη δυνατή λαϊκή κινητοποίηση για να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψουν οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και τα αεροπλάνα της Πολεμικής Αεροπορίας που βρίσκονται εκτός συνόρων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές. Να κλείσουν εδώ και τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις που αποτελούν ορμητήρια πολέμου και πολεμικό στόχο αντιποίνων».

Νέα Αριστερά: Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί «μη εμπλοκής» καταρρέουν στην πράξη

Η κατάρριψη των βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική συστοιχία Patriot σημαίνει πως η Ελλάδα έχει ήδη εμπλακεί στον πόλεμο, τόνισε σε ανακοίνωση η Νέα Αριστερά.

«Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί “μη εμπλοκής” καταρρέουν στην πράξη», υπογράμμισε σε ανακοίνωση η Νέα Αριστερά, που απαίτησε «άμεση απεμπλοκή της χώρας».

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Αλέξης Χαρίτσης, από το βήμα της Βουλής, καλώντας τον Νίκο Δένδια να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή για τη συμμετοχή της χώρας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, επέκρινε την κυβέρνηση για «τυφλή υποταγή» στις πολιτικές επιλογές των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις δεν πρέπει να εμπλέκονται σε πολεμικά παιχνίδια τρίτων χωρών.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Η κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων από ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία που ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ και “περήφανα” από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ένα πράγμα σημαίνει: Η Ελλάδα έχει ήδη εμπλακεί στον πόλεμο.

Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί “μη εμπλοκής” καταρρέουν στην πράξη. Την ίδια ώρα που τα ελληνικά οπλικά συστήματα συμμετέχουν σε ενεργό πεδίο σύγκρουσης, η χώρα δεν είναι “παρατηρητής”, είναι μέρος της σύρραξης.

Ο κ. Δένδιας μας λέει ότι ελληνικά όπλα προστατεύουν τα διυλιστήρια μιας ξένης χώρας, τα συμφέροντα μιας πολυεθνικής. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν ονομάζεται “εθνικά συμφέροντα”.

Ο κ. Δένδιας υπερηφανεύεται που ελληνικός πολεμικός εξοπλισμός ενεπλάκη υπέρ ξένων οικονομικών συμφερόντων.

Η Νέα Αριστερά το δηλώνει καθαρά: κ. Δένδια, ο ελληνικός λαός δεν θα πολεμήσει για τα κέρδη καμιάς πολυεθνικής!

Απαιτούμε άμεση απεμπλοκή της χώρας. Καμία συμμετοχή στον πόλεμο των Τραμπ και Νετανιάχου - Κανένας φαντάρος και κανένα οπλικό σύστημα εκτός των συνόρων της Ελλάδας».

Ανάρτηση για το θέμα έκανε και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τονίζοντας πως η Ελλάδα «εμπλέκεται πλέον και ανοιχτά» στον πόλεμο και μάλιστα με «τυμπανοκρουσίες και πανηγυρισμούς». Εξάλλου, προειδοποίησε πως η Ελλάδα «διατρέχει πλέον σοβαρό κίνδυνο να αποτελέσει στόχο εξαιτίας των επικίνδυνων επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Η ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη

«Η Ελλάδα πλέον και ανοιχτά εμπλέκεται στον αδιανόητο πόλεμο που έχει εξαπολύσει ο Τραμπ και ο Νετανιάχου στο Ιράν, και μάλιστα με τυμπανοκρουσίες και πανηγυρισμούς για την πολεμική ετοιμότητα της συστοιχίας Patriot και της ελληνικής δύναμης των 120 στρατιωτικών.

Σε μια φάση κλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν, η Ελλάδα πλέον αποτελεί κομμάτι μιας ολέθριας πολεμικής αντιπαράθεσης που απειλεί να βυθίσει όλη την περιοχή από την ανατολική Μεσόγειο ως Ιράν σε έναν παραλογισμό. Σε μία στιγμή που όλο και περισσότερες χώρες της ΕΕ δηλώνουν ότι δεν θέλουν καμία εμπλοκή στα σχέδια Τραμπ και Νετανιάχου, η Ελλάδα του Μητσοτάκη είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που θεωρεί ότι κερδίζει πόντους με την στρατιωτική της εμπλοκή.

Στην πραγματικότητα η χώρα μας διατρέχει πλέον σοβαρό κίνδυνο να αποτελέσει στόχο εξαιτίας των επικίνδυνων επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τι δουλειά έχει η ελληνική συστοιχία Patriot από το 2021 στη Σαουδική Αραβία μαζί με 120 στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, που αντικατέστησαν αμερικάνικες συστοιχίες.

Τι δουλειά έχουν να προστατεύουν τα διυλιστήρια της Aramco;

Τι δουλειά έχουν να προστατεύουν μία χώρα με ένα από τα πιο μαύρα μητρώα για τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Λένε ότι έτσι υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα, αλλά αυτό δεν εμποδίζει σε τίποτα τη Σαουδική Αραβία να συνάπτει τριμερείς στρατιωτικές συνεργασίες με το Πακιστάν και την Τουρκία.

Οι συστοιχίες Patriot δεν είναι προίκα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κοστίζουν περίπου 1 δισ. ευρώ η μία και έχουν πληρωθεί από το υστέρημα του ελληνικού λαού, από τους φόρους που πληρώνουν οι πολίτες.

Η Νέα Αριστερά τον Ιούλιο του 2024 είχε καταψηφίσει την κύρωση της στρατιωτικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Σ. Αραβίας που προέβλεπε την αποστολή ελληνικής στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή.

Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε το ίδιο για το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, που στο πλαίσιο της “υπεύθυνης εθνικής πολιτικής” υπερψήφισαν το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σήμερα βγάζουν ανακοινώσεις που καταδικάζουν την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο.

Και μετά σίγουρα θα απορούν η αξιοπιστία αυτού που ονομάζουν “προοδευτικός χώρος”, παραμένει μία άγνωστη λέξη».

Μέρα25: Η κατάρριψη διαλύει και την τελευταία αυταπάτη περί «μη εμπλοκής»

Το ΜέΡΑ25 τόνισε την ανάγκη για άμεση απεμπλοκή από τις πολεμικής επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας πως η κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από ελληνικούς Patriot «διαλύει και την τελευταία αυταπάτη περί “μη εμπλοκής” της Ελλάδας» στον πόλεμο.

Η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25

«Η κατάρριψη ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία, την οποία με καμάρι επιβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, διαλύει και την τελευταία αυταπάτη περί “μη εμπλοκής” της Ελλάδας στον εγκληματικό πόλεμο που κήρυξαν στο Ιράν, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

Την ώρα που ακόμα και η δουλοπρεπής και υποταγμένη Ευρώπη αναζητά ένα φύλλο συκής για να δείξει ότι δεν ανταποκρίνεται αυτοστιγμεί στις απαιτήσεις του Τραμπ και του Νετανιάχου στα στενά του Ορμούζ, η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί πιστά το καταστροφικό “δόγμα Κοτζιά”, περί στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ. Το δόγμα αυτό, που ακολουθήθηκε πιστά τόσο από την κυβέρνηση Τσίπρα όσο και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, πέραν του ότι είναι εντελώς ανήθικο, καθώς ξεπλένει τη γενοκτονική δράση του Ισραήλ, αποτελεί έναν θανάσιμο κίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας.

Μάλιστα, ο Δένδιας βεβαίωσε ότι η κατάρριψη πυραύλων από ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία εξασφαλίζει το βιοτικό μας επίπεδο στην Ευρώπη, κάνοντάς μας να αναρωτηθούμε αν είναι το θράσος που περισσεύει ή η άγνοια.

Δεν περιμέναμε όμως τίποτα διαφορετικό από τον υπουργό Άμυνας που πριν λίγους μήνες παραπονιόταν ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουμε στην κουλτούρα μας να υποδεχόμαστε φέρετρα με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα τυχοδιωκτικά παιχνίδια που παίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη Μέση Ανατολή, απομακρύνουν τη χώρα από το ασφαλές πεδίο του Διεθνούς Δικαίου και την καθιστούν για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία πιθανό στόχο.

Η κυβέρνηση αυτή είναι επικίνδυνη και πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να φύγει.

Απαιτούμε την άμεση απεμπλοκή της χώρας από τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και το κλείσιμο των αμερικανικών βάσεων στη Σούδα.

Καλούμε σε ένα πλατύ αντιπολεμικό κίνημα, για να διώξουμε την κυβέρνηση του ολέθρου και να διασφαλίσουμε την ειρήνη για τη χώρα».

