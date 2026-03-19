Αντιδράσεις στην αντιπολίτευση προκάλεσε η στάση της Κυβέρνησης αναφορικά με την έμεση εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να υποβαθμίσει τη σημασία της κατάρριψης των δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στο διυλιστήριο της Aramco, στην πόλη Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας. Ο προφανής στόχος της είναι να καθησυχάσει την ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, οι κυβερνητικές εξηγήσεις δεν μπορούν να πείσουν και να καθησυχάσουν τους πολίτες.

Οι κυβερνητικές δηλώσεις

Ο Νίκος Δένδιας στη δήλωση με την οποία έκανε γνωστή την κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων ανέφερε ότι «η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτό τον καιρό. Αλλά επίσης, έμμεσα αλλά σαφώς, προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των ευρωπαίων πολιτών. Η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου αποτελεί μια τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής όλου του πλανήτη. Η δημιουργία πληθωρισμού, η δημιουργία ακρίβειας μας απειλεί επίσης και είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη απειλή. Η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει σε αυτήν τη συγκυρία μια τεράστια σημασία».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε στο μπρίφινγκ ότι «δεν είναι θέμα εμπλοκής. Είναι μια αμυντική ενέργεια. Είναι μια ενέργεια αποτροπής. Και όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, πριν από λίγο, «με αυτόν τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτό τον καιρό, αλλά επίσης έμμεσα αλλά σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι μια αμυντική ενέργεια». Προσέθεσε ότι η πυροβολαρχία Patriot βρίσκεται εκεί από το 2021 στο πλαίσιο διμερούς αμυντικής συμφωνίας.

Φέρτε πίσω τους Patriot

Τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης αντέδρασαν έντονα, απορρίπτοντας τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί μη εμπλοκής.

Ο Μιχάλης Κατρίνης, υπεύθυνος Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «προφανώς, η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται, ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο κ. Πρωθυπουργός είχε αποκλείσει». Τόνισε δε ότι «η πραγματικότητα είναι μία: μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής (άμεσης ή έμμεσης) της Ελλάδας στον πόλεμο, θέση που εξαρχής υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ,Σωκράτης Φάμελλος ,είπε στη Βουλή ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης, εμπλέκουν την χώρα σε περιπέτειες, επειδή ταυτίζονται πλήρως με τις επιλογές Τραμπ και Νετανιάχου». Προσέθεσε ότι δεν πρέπει να υπάρξει «καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν τον πόλεμο. Να μην χρησιμοποιηθούν οι αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στη χώρα μας, για οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση, όπως ακριβώς δεσμεύτηκε και η κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία. Καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ». Ζήτησε μάλιστα την επιστροφή στην Ελλάδα της πυροβολαρχίας των Patriot.

Το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του τονίζει ότι «οι ωμές δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, κατέρριψε ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους για να προστατεύσει εγκαταστάσεις πετρελαίου, αποτελούν κυνική ομολογία της ενεργού συμμετοχής της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και των μεγάλων κινδύνων για τους Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται εκτός συνόρων».

Από την πλευρά της η Νέα Αριστερά επισήμανε ότι «Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί «μη εμπλοκής» καταρρέουν στην πράξη. Την ίδια ώρα που τα ελληνικά οπλικά συστήματα συμμετέχουν σε ενεργό πεδίο σύγκρουσης, η χώρα δεν είναι «παρατηρητής», είναι μέρος της σύρραξης».

Δεν είναι αυτό που νομίζεις

Ζητήσαμε από τον καθηγητή Διεθνώς Σχέσεων Σωτήρη Ρούσσο το σχόλιό του αναφορικά με τη δήλωση της κυβέρνησης ότι η κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων δεν συνιστά πολεμική εμπλοκή. Ο κ. Ρούσσος μας είπε: «Το νόημα της δήλωσης της κυβέρνησης είναι ανάλογο με το νόημα της γνωστής φράσης “δεν είναι αυτό που νομίζεις”. Δεν μπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση πάνω σε αυτόν τον ισχυρισμό. Η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η σύγκρουση».

Πρέπει να σημειωθεί ότι εν προκειμένω δεν έχουμε να κάνουμε με τη χρησιμοποίηση στρατιωτικού υλικού σε έναν πόλεμο, αλλά με την εμπλοκή μιας στρατιωτικής μονάδας σε πραγματική μάχη.

Τα ερωτήματα

Τα βασικά ερωτήματα που τίθενται μετά τις σημερινές εξελίξεις είναι εφτά:

1. Ποιοι δίνουν τις εντολές στην ελληνική πυροβολαρχία Patriot, οι Σαουδάραβες ή οι Αμερικανοί;

2. Ποιοι είναι οι κανόνες εμπλοκής;

3. Πώς ακριβώς υπηρετείται η «ελληνική εθνική ασφάλειας» σε ένα διυλιστήριο πολυεθνικής στη Σαουδική Αραβίας

4. Η τιμή της βενζίνης αποτελεί επαρκή λόγο για να ρισκάρουν τις ζωές τους εκτός των συνόρων Έλληνες στρατιωτικοί;

5. Είναι δυνατόν να συμμετέχουν Έλληνες στρατιώτες σε μάχη στο εξωτερικό χωρίς επαρκή ενημέρωση των πολιτών και χωρίς να έχει συζητηθεί το θέμα στη Βουλή;

6. Ποια είναι η δημοκρατική νομιμοποίηση της στρατιωτικής σύμπραξης με ένα ανελεύθερο θεοκρατικό καθεστώς όπως αυτό της Σαουδικής Αραβίας

7. Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις της σημερινής κατάρριψης;

Ασύμμετρες απειλές

Το τελευταίο ερώτημα είναι και το πιο σημαντικό. Γιατί η κυβέρνηση μπορεί να λέει ότι η κατάρριψη δεν συνιστά πολεμική εμπλοκή, αλλά το θέμα είναι το πώς προσλαμβάνει το γεγονός η άλλη πλευρά. Επισήμως στον πόλεμο δεν συμμετέχει καμία χώρα του Κόλπου. Ωστόσο, το Ιράν τις χτυπάει γιατί φιλοξενούν στο έδαφός τους αμερικανικές βάσεις. Η ανησυχία είναι εύλογη λοιπόν. Και γίνεται ακόμα πιο έντονη από το γεγονός ότι όσο εντείνεται ο πόλεμος, ξεπερνούνται όλο και περισσότερο τα όρια και οι απειλές καθίστανται ασύμμετρες. Ποιος άραγε περίμενε ότι θα βομβαρδίζονταν οι μεγαλύτερες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Περσικού Κόλπου;

Γι’ αυτό ακριβώς, οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις δεν μπορούν να πείσουν και να καθησυχάσουν.