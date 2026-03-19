H ανακοίνωση του Δήμου Ζηρού για την αυριανή αναστολή μαθημάτων, η λίστα με τα κλειστά σχολεία.

Κλειστά σχολεία και χαμόγελα τριημέρου για τους μαθητές περιοχών του Δήμου Ζηρού καθώς λόγω προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτροδότησης ανακοινώθηκε αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων για αύριο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση «την Παρασκευή 20.03.2026 από τις 9:00 έως τις 13:00, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στις Δημοτικές Κοινότητες του Δρυοφύτου, του Γοργομύλου και του Γυμνοτόπου. Στο πλαίσιο αυτό και με απόφαση Δημάρχου, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Γοργομύλου (βλ. Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Γοργομύλου), λόγω της πολύωρης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, για λόγους ασφάλειας και προστασίας των μαθητών.»

