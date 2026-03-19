Πώς θα λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία στο Καρπενήσι, η επίσημη ανακοίνωση.

Αργότερα θα χτυπήσει αύριο, Παρασκευή 20 Μαρτίου, το κουδούνι σε σχολεία του Δήμου Καρπενησίου λόγω χιονόπτωσης. Ειδικότερα σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου « οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τοπικές Κοινότητες Φουρνάς, Κλειτσού (Πλάτανος), θα λειτουργήσουν με ώρα έναρξης 10:00 λόγω χιονόπτωσης. Αντίστοιχα οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρπενησίου και Στενώματος, καθώς και οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, σύμφωνα με το προβλεπόμενο ωράριό τους.»

Μάλιστα δεν αποκλείεται λόγω επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια της νύχτας, να υπάρξει νεότερη ενημέρωση νωρίς το πρωί που ενδεχομένως να αφορά και σε κλειστά σχολεία αν τίθεται θέμα ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών.

Η ανάρτηση του Δήμου Καρπενησίου

