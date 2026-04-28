Αλλάζει ο καιρός από την Πέμπτη το απόγευμα. Με βροχές και καταιγίδες η Πρωτομαγιά, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Μέχρι και την Πέμπτη, μεσημέρι με απόγευμα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα παραμείνουμε στο ίδιο ανοιξιάτικο καιρικό μοτίβο. Επομένως θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και αργά το μεσημέρι, αλλά θα έχουμε και απουσία νεφώσεων και βροχοπτώσεων.

Κοντά στο απόγευμα όμως της Πέμπτης, θα αρχίσει να μας απασχολεί ένα πιο ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια Βαλκάνια, πράγμα το οποίο θα δημιουργήσει έντονα άστατο καιρό, ιδιαίτερα για περιοχές που βλέπουν προς τη θάλασσα του Αιγαίου.

Η Παρασκευή 1η Μαϊου και μέχρι και το Σάββατο το μεσημέρι, θα χαρακτηρίζονται αυτές οι ώρες με άστατες καιρικές συνθήκες, που σημαίνει οτι θα έχουμε και βροχοπτώσεις, θα πέσει η θερμοκρασία και το σημαντικότερο είναι οτι θα ενισχυθούν οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι ήπιος σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο αργά το απόγευμα θα αναπτυχθούν κάποιοι χρωματισμοί, στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και θα εκδηλωθούν μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου και προς τα βουνά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ο βοριάς θα επιμείνει μέσα στο Αιγαίο στα 5 ακόμα και 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι δεν θα προβληματίσουν και κοντά στο απόγευμα θα αναπτυχθεί ευκολότερα η θαλάσσια αύριο.

Προς τα δυτικά και νότια τμήματα θα αναπτυχθεί η θαλάσσια αύρα σε παραθαλάσσιες εκτάσεις. Η θερμοκρασία θα πέφτει τη νύχτα αρκετούς βαθμούς. Ξεκινάμε από 10 βαθμούς Κελσίου για να καταλήξουμε στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει τις επόμενες ώρες. Αν βγουν κάποια σύννεφα, θα είναι αργά το μεσημέρι Κοντά σε Πάρνηθα και Πεντέλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με μέτριες και προς την πλευρά του νότιου Ευβοϊκού, τοπικά ισχυρές εντάσεις και ο υδράργυρος θα προσεγγίσει και τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε ανάλογο σκηνικό και από το απόγευμα και στη συνέχεια, φαίνεται να αναπτύσσονται συννεφιές, οι οποίες θα προέρχονται από την αστάθεια που θα σχηματιστεί στα βουνά της κεντρικής Μακεδονίας. Αυτές οι συννεφιές θα κινηθούν λίγο πιο νότια και θα αρχίσουν να διαλύονται. Ο υδράργυρος κοντά στους 22 βαθμούς αργά το μεσημέρι, στο κέντρο της πόλης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη, ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα. Αργά το απόγευμα θα βγουν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, σε βουνά την ηπειρωτικής χώρας. Θα είναι περισσότερες προς την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Πέμπτη, περιμένουμε ένα κύμα αστάθειας να απασχολήσει τη χώρα μας και να απασχολήσει, την περιοχή της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, τη Θράκη, αλλά και το δυτικό - βορειοδυτικό Αιγαίο.

Θα δημιουργηθεί αστάθεια, από το ύψος της Λαμίας και πιο βόρεια .

Στις εκτάσεις αυτές, από το απόγευμα περιμένουμε να αναπτυχθούν καταιγιδοφόρα νέφη σε τοπικό επίπεδο).

Η άερια μάζα που θα κινηθεί από τα Βαλκάνια φαίνεται οτι συνοδεύεται από χαλάζι και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν οι βοριάδες.

Παρασκευή, ο άστατος καιρός θα μετατοπιστεί πιο νότια, για να απασχολήσει και την ανατολική Πελοπόννησο και την Αττικοβοιωτία αλλά και το κεντρικό - ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Θα μείνει ανεπηρέαστη η δυτική ηπειρωτική χώρα και το Ιόνιο. Αν βγουν κάποια φαινόμενα, αυτά θα είναι αρκετά πιο ήπια. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα φθάσουμε σίγουρα και τα 7 μποφόρ.

Μέχρι Πέμπτη, απόγευμα κυριαρχεί η άνοιξη. Από Πέμπτη απόγευμα μέχρι και Σάββατο απόγευμα με μεσημέρι, έχουμε πάλι μία φθινοπωρινή παρένθεση, με πτώση του υδραργύρου, με δυνατούς βοριάδες αλλά και βροχές.

Από την Κυριακή θα αρχίσει και πάλι να επανέρχεται η άνοιξη, κάτι που θα γίνει ιδιαίτερα αισθητό την επόμενη εβδομάδα, όπου και περιμένουμε να συναντήσουμε και αρκετά υψηλές θερμοκρασίες.

Δύο εποχές λοιπόν στη χώρα μας. Άνοιξη μέχρι και περίπου και την Πέμπτη το απόγευμα και φθινόπωρο μέχρι και Σάββατο, ενώ στη συνέχεια θα οδηγηθούμε σε ανοιξιάτικο καιρικό μοτίβο.

