Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου υποχώρησαν την Πέμπτη, αφού νωρίτερα είχαν εκτοξευθεί σε υψηλά επίπεδα, με το Brent να ξεπερνά προσωρινά τα 119 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω έντονης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή. Η μεταστροφή της αγοράς ήρθε μετά από δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι το Ισραήλ συμβάλλει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου θαλάσσιου διαύλου για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Τα συμβόλαια του πετρελαίου Μπρεντ για παράδοση Μαΐου υποχώρησαν περίπου 2%, στα 104,79 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση άνω του 3%, στα 93,33 δολάρια.

Η αρχική άνοδος των τιμών είχε τροφοδοτηθεί από τις ανησυχίες για σοβαρές διαταραχές στην προσφορά, μετά από επιθέσεις του Ιράν που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κρίσιμες εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ.

Σύμφωνα με τις αρχές της Ντόχα, οι πυραυλικές επιθέσεις έπληξαν τη βιομηχανική πόλη Ras Laffan, το μεγαλύτερο εξαγωγικό κέντρο LNG παγκοσμίως, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές και επηρεάζοντας περίπου το 17% της εξαγωγικής δυναμικότητας της χώρας. Αν και δεν αναφέρθηκαν θύματα, η επίθεση θεωρείται σοβαρό πλήγμα για την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου.

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω μετά την ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν, η οποία προκάλεσε αντίποινα με πυραυλικά πλήγματα από την Τεχεράνη. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τους φόβους για παρατεταμένη διαταραχή στις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διακινείται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, παραμένει σε μεγάλο βαθμό μπλοκαρισμένη. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι η επαναλειτουργία του διαύλου αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει άμεση εναλλακτική για την κάλυψη της ζήτησης.

Στην αγορά φυσικού αερίου, οι τιμές στην Ευρώπη σημείωσαν άνοδο άνω του 11%, με το ολλανδικό hub TTF να φτάνει περίπου τα 61 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα συμβόλαια φυσικού αερίου ενισχύθηκαν κατά 1,7%, ενώ οι τιμές της βενζίνης υποχώρησαν οριακά, παραμένοντας ωστόσο κοντά σε υψηλά τετραετίας.