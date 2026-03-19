Αναλυτικά ο καιρός των επόμενων ημερών από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Άστατος θα είναι ο καιρός την Παρασκευή με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι χρειάζεται προσοχή από την Κρήτη έως την Κάρπαθο. Ειδικότερα, ισχυρά φαινόμενα θα έχουμε από τα κεντρικά έως τα δυτικά του νησιού, ενώ βροχές αναμένονται και στην Εύβοια. Φαινόμενα με καταιγίδες θα έχουμε και στα ΝΑ της Πελοποννήσου. Επίσης μέσα στην μέρα θα έχουμε καταιγίδες στη Ρόδο αλλά και στις Κυκλάδες, ενώ οι άνεμοι ενισχυμένοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα κεντρικά τους 13 βαθμούς, στα βόρεια από 7 έως και 15 και στα νότια τους 12 βαθμούς.

Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 15 βαθμούς και στα ανατολικά νησιωτικά από 9 έως και 15 βαθμούς.

Το Σάββατο, βροχές αναμένονται σε Αττική και Βοιωτία και στα ΝΔ της Πελοποννήσου αλλά και στην Κρήτη. Την Κυριακή λίγες βροχές στα ανατολικά της Εύβοιας και τα βόρεια τμήματα της Κρήτης, ενώ τη Δευτέρα ο καιρός θα γίνει άστατος στα ηπειρωτικά και την Τρίτη ίσως έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και την Πελοπόννησο.

Από την Τετάρτη 25η Μαρτίου έως και 28/3 δεν φαίνεται να έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, αλλά από 29/3 ίσως μας πλησιάσει ένα νέο χαμηλό φέρνοντας νέες βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

