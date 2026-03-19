Παρέλαση υπό βροχή θα δούμε σε αρκετές περιοχές της χώρας, αναλυτικά η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό της 25ης Μαρτίου.

Ο καιρός της 25ης Μαρτίου σε πολλές περιοχές θα κινηθεί σε τροχιάς αστάθειας γεγονός που θα οδηγήσει σε παρελάσεις υπό βροχή σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος σε μια πρώτη πρόγνωση για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν παραμονές και ανήμερα της εθνικής εορτής, μέσω του ιστολογίου του, αποτυπώνει πώς θα διεξαχθούν οι παρελάσεις. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του και τις δύο μέρες τα τερτίπια του καιρού θα «δείξουν» ότι η άνοιξη έχει μπει σε προσωρινή παύση καθώς πέραν των τοπικών βροχών και η θερμοκρασία θα διαγράψει χαμηλές «πτήσεις» με το κρύο να είναι αισθητό.

25η Μαρτίου: Παρέλαση υπό βροχή με πτώση της θερμοκρασίας– Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Δεδομένου ότι στις 24 Μαρτίου θα γίνει η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα και ανήμερα 25ης Μαρτίου θα διεξαχθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα και οι μαθητικές στην υπόλοιπη επικράτεια η πρόβλεψη «δείχνει» συνθήκες αστάθειας, με τοπικές βροχές, ψύχρα και ενισχυμένους βόρειους ανέμους στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά για την εποχή, δημιουργώντας ένα πιο χειμωνιάτικο σκηνικό από το συνηθισμένο για την εθνική επέτειο.

Όπως σημειώνει ο κ. Ζιακόπουλος «Την Τρίτη και την Τετάρτη (24 & 25/3), γενικά, ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές κατά περιόδους και αισθητή την παρουσία των Β-ΒΑ ανέμων στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά της εποχής.»

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό μέχρι την Τετάρτη 25η Μαρτίου

Το βαρομετρικό χαμηλό που επηρεάζει με βροχές και τοπικές καταιγίδες τη ΝΔ Ελλάδα αναμένεται να κινηθεί νοτιοανατολικά και να επηρεάσει την περιοχή των Κυθήρων και από τις πρώτες πρωινές ώρες ως το μεσημέρι της Παρασκευής την Κρήτη. Επισημαίνεται ότι στη Μεγαλόνησο κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα και χρειάζεται προσοχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο, τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις (ορεινά) θα σημειωθούν στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας και οι Β-ΒΑ άνεμοι στο Αιγαίο θα φθάσουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες τιμές της θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Το Σάββατο (21/3), ασθενείς τοπικές βροχές ή και χιονοπτώσεις (ορεινά) θα σημειωθούν στις ανατολικές και νότιες προσήνεμες στο Β-ΒΑ ρεύμα περιοχές και κυρίως στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και τη Β. Κρήτη. Οι Β-ΒΑ άνεμοι θα έχουν ένταση στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και πρόσκαιρα κατά τόπους στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες τιμές της δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, αλλά στη Β-ΒΔ Ελλάδα οι ελάχιστες τιμές θα πέσουν λίγο και δεν αποκλείεται να σημειωθεί ασθενής παγετός.

Την Κυριακή (22/3), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν ασθενείς βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ΝΑ έως ΒΑ 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά Β-ΒΑ 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη διάρκεια της ημέρας θα σημειώσει μικρή άνοδο, αλλά τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα είναι σχετικά χαμηλή και μάλιστα κατά τόπους στη Β-ΒΔ Ελλάδα θα σημειωθεί ασθενής παγετός.

Τη Δευτέρα (23/3), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά Β-ΒΑ με βασική ένταση 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Τρίτη και την Τετάρτη (24 & 25/3), γενικά, ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές κατά περιόδους και αισθητή την παρουσία των Β-ΒΑ ανέμων στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά της εποχής.