«H κρίση έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών» ανέφερε ο Κ.Πιερρακακής.

Στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή οικονομία και στην ανάγκη άμεσων αποφάσεων εστίασε ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι ώρα για δισταγμούς, αλλά για αποφάσεις».

Ο κ. Πιερρακάκης περιέγραψε το τρέχον διεθνές περιβάλλον ως βαθιά αβέβαιο, σημειώνοντας ότι η κρίση έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών, τόσο μέσω της αύξησης του κόστους ενέργειας και βασικών αγαθών όσο και μέσω της ενίσχυσης του αισθήματος ανασφάλειας. Όπως τόνισε, η διάρκεια και η ένταση της κρίσης θα καθορίσουν την κλίμακα και τη μορφή της ευρωπαϊκής αντίδρασης, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις στο εμπόριο και στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ο Πρόεδρος του Eurogroup ανέδειξε ως προτεραιότητα τη στήριξη των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των πολιτών, επισημαίνοντας ότι η διαχείριση της κρίσης είναι ζήτημα καίριας, σχεδόν υπαρξιακής σημασίας για την Ευρώπη. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για μακροπρόθεσμη ενίσχυση των θεμελίων των ευρωπαϊκών οικονομιών, επισημαίνοντας ότι θα ενημερώσει τους ηγέτες για τα επόμενα βήματα του Eurogroup.

Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε ως κοινό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, μέσω της άρσης των εμποδίων μεταξύ των κρατών-μελών, της εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς, της διοχέτευσης ανενεργών αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις, της ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου του ευρώ και της ενδυνάμωσης της ανθεκτικότητας των οικονομιών.

Συνοψίζοντας, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι η Ευρώπη διαθέτει τόσο τη γνώση όσο και τα μέσα για να ανταποκριθεί, τονίζοντας ότι τα βασικά στοιχεία της επιτυχίας είναι η αποφασιστικότητα, η αίσθηση καθήκοντος και η ταχύτητα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, σημείωσε ότι η διάρκεια ενδεχόμενου κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση της αντίδρασης, ενώ έκανε λόγο για κοινή αίσθηση επείγοντος μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών. Όπως εξήγησε, η εξέλιξη της κρίσης θα κρίνει εάν οι απαντήσεις θα κινηθούν κυρίως σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσθέτοντας ότι η Ένωση διαθέτει ήδη την εμπειρία του 2022 και τα κατάλληλα εργαλεία για να ανταποκριθεί.