Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου και Χρήστος Γιαννούλης και ο πρώην υφυπουργός και υπεύθυνος του τμήματος Εξωτερικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιάννης Αμανατίδης.

Τη διαχρονική στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και την ιδιαίτερη εκτίμηση για το έργο του στην Ορθόδοξη ενότητα, ως Μητέρας Εκκλησίας, στον διαθρησκειακό διάλογο, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα θέματα οικολογίας εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελλος στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στη συνάντησή τους την Κυριακή 1/2, στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης συζήτησαν για τα μείζονα ζητήματα της ειρήνης και της ασφάλειας παγκοσμίως, τις ένοπλες συρράξεις, την υποχώρηση του Διεθνούς Δικαίου, τις διώξεις των Χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή, την κλιματική κρίση, αλλά και για τον ρόλο και τη θέση της Ορθοδοξίας σε αυτό το δυσμενές διεθνές περιβάλλον.



Ο Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες επιθέσεις και την αμφισβήτηση του ρόλου του Πατριαρχείου από ρωσικές κρατικές υπηρεσίες.

Επίσης, συζητήθηκαν τα μηνύματα ειρήνης και αδελφοσύνης, που εξέπεμψαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας Λέων ΙΔ’ στην πρόσφατη συνάντησή τους.



Ο Σωκράτης Φάμελλος ενημερώθηκε επίσης για όλα τα ζητήματα που απασχολούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, καθώς και για τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριάρχη.



Παράλληλα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος απηύθυνε πρόσκληση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για επίσημη επίσκεψη στο Φανάρι.

