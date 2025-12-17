Ο Άκης Σκέρτσος κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ προανήγγειλε ότι θα καταθέσει μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Νέος κύκλος έντασης άνοιξε στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων προς τον Άκη Σκέρτσο επικαλέστηκε δημοσίευμα της Αυγής που κάνει λόγο για πλημμελή άσκηση του λειτουργήματος της συζύγου του, η οποία είναι διοικητική δικαστής.

Ο υπουργός επικρατείας αντέδρασε έντονα προαναγγέλοντας ότι θα καταθέσει μήνυση εναντίον της, ενώ στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο Μακάριος Λαζαρίδης, ανεβάζοντας κι άλλο το θερμόμετρο. Ενδεικτικός του κλίματος που επικράτησε είναι ο παρακάτω διάλογος.

Άκης Σκέρτσος: Εμπιστεύομαι την ελληνική Δικαιοσύνη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε παντρεμένος με την ελληνική Δικαιοσύνη.

Άκης Σκέρτσος: Έχετε πρόβλημα με τη σύζυγό μου;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η σύζυγός σας τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών.

Άκης Σκέρτσος: Υπερασπίστρια των γυναικών είστε τελικά ή θύτης; Βάλλετε εναντίον της επειδή τη θεωρείτε παρακολούθημα του άντρα της; Αυτή είναι επίθεση και δολοφονία χαρακτήρα! Δεν είστε θύμα, είστε θύτης των γυναικών!



Μακάριος Λαζαρίδης: Έχει υπερασπιστεί βιαστή απέναντι σε 4 γυναίκες. Έχει επιτεθεί στη Μαρία Συρεγγέλα! Είναι απαράδεκτη!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε συκοφάντης!

Μακάριος Λαζαρίδης: Και εσείς είστε σεξίστρια! Δεν ντρέπεστε; Δεν έχετε κάνει μια ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τόση ώρα!

Άκης Σκέρτσος: Υπάρχει διορθωτική δήλωση της εφημερίδας Αυγή. Είστε αναξιόπιστη! Κάνετε τον εισαγγελέα, σπιλώνετε υπολήψεις, θίγετε γυναίκες!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι πάθατε τώρα εσείς ο ήπιος;

Άκης Σκέρτσος: Θα ζητήσετε συγνώμη στη σύζυγό μου;

Μακάριος Λαζαρίδης: Μισεί τις γυναίκες!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι βέβαια!

Άκης Σκέρτσος: Θα λάβετε νέα μήνυση και αγωγή, όπως έγινε με την εφημερίδα και ανασκεύασε!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με ευχαρίστηση! Και τρεις μηνύσεις θα λάβει ο Μητσοτάκης για λογαριασμό σας!

Άκης Σκέρτσος: Επιχειρείτε δολοφονία χαρακτήρος. Έχετε πρόβλημα με τις γυναίκες; Υπερασπίζεστε ή διώκετε γυναίκες;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς, η ΝΔ, είστε αγκαζέ με βιαστές και παιδοβιαστές!

Μακάριος Λαζαρίδης: Ώπα! Ώπα! Να το πάρει πίσω! Δεν μπορεί να λέει ότι είμαστε αγκαζέ με τους βιαστές και τους παιδεραστές!

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Σας καλώ να ανακαλέσετε τη φράση παιδεραστές.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ανακαλώ τίποτα, τα υπερασπίζω κατά κεραίας.

Άκης Σκέρτσος: Είπατε ότι η σύζυγός μου έχει εκκρεμότητα και προνομιακή επιχείρηση, δεν ισχύει τίποτα από αυτά!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο Γεωργιάδης δεν έχει καταδικαστεί για την υπόθεση παιδεραστίας στη Μολδαβία;

Λευτέρης Κτιστάκης: Έχετε μπερδέψει τα μπούτια σας! Η ξεφτίλα σας δεν έχει όρια!

Άκης Σκέρτσος: Ανακαλέστε για τη σύζυγό μου!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ανακαλώ! Ο άλλος ο Γεωργιάδης λέω…

Μακάριος Λαζαρίδης: Είπατε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ! Είστε απαράδεκτη!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Την υπόθεση Γεωργιάδη για τους παιδοβιαστές τη γνωρίζετε;

Μακάριος Λαζαρίδης: Έχει τέτοια εμπλοκή ο αντιπρόεδρος της ΝΔ;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κύριε Σκέρτσο, είστε διορισμένος από τον Μητσοτάκη ως σύζυγος δικαστή, εγώ είμαι εκλεγμένη.

Άκης Σκέρτσος: Ανακυκλώνετε ψεύδη!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ασκώ δικαιώματα απέναντι στη βρωμιά σας και τη μειλίχια συγκάλυψη της βρωμιάς!

Μακάριος Λαζαρίδης: Η ΚΟ της ΝΔ εξετάζει ήδη την κατάθεση μήνυσης και αγωγής. Μας χαρακτήρισε παιδεραστές. Θα αποδείξετε στην ελληνική Δικαιοσύνη εάν είμαστε αγκαζέ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για κάθε μήνυση σας, τρεις αγωγές εγώ στον Κυριάκο Μητσοτάκη!

Μακάριος Λαζαρίδης: Τρέμει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης!

Μακάριος Λαζαρίδης: Υπάρχουν συνεργάτες της κυρίας Κωνσταντοπούλου που μας παρακολουθούν και μας βιντεοσκοπούν. Της στέλνουν και βίντεο. Να τεθεί το θέμα στον πρόεδρο της Βουλής, να μην επιτρέπεται να κυκλοφορεί εκτός της αίθουσας συνεργάτης. Έχουμε στοχοποιηθεί, έλαβα νέο μήνυμα το πρωί και μου έλεγε: “τι σιχαμερό ερπετό είσαι ρε που επιτίθεσαι στην Κωνσταντοπούλου; Βλέπει ο κόσμος τι σκουπίδι είσαι, κοιμήσου και ελπίζω να ξυπνήσεις κρύος. Σκατά στον τάφο σου απάνω”. Ελπίζω να μην αποδειχθεί ότι είναι πίσω από αυτά η κυρία Κωνσταντοπούλου.