Η τοποθέτηση της Δάφνης Καραβοκύρη για το on air περιστατικό μεταξύ της Σοφίας Μουτίδου και του Απόστολου Γκλέτσου.

Για τα νούμερα της τηλεθέασης, την εκπομπή «Real View» και το περιστατικό που έλαβε χώρα μεταξύ του Απόστολου Γκλέτσου και της Σοφίας Μουτίδου, μίλησε η Δάφνη Καραβοκύρη, η οποία βρίσκεται πλέον επαγγελματικά στο πλατό της εκπομπής.

Υπενθυμίζεται, ότι μόλις στο δεύτερο επεισόδιο του «Real View», η Ελίνα Παπίλα, Δάφνη Καταβοκύρη, Σοφία Μουτίδου και Έλενα Χριστοπούλου, είχαν καλεσμένο τον ηθοποιό Απόστολο Γκλέτσο, με τον οποίο δημιουργήθηκε διαπληκτισμός σχετικά με την τοποθέτηση ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι». Ο τελευταίος, εκνευρισμένος από την στάση της Σοφίας Μουτίδου, αποχώρησε από την live εκπομπή, αφήνοντας έκπληκτες τις τέσσερις γυναίκες.

Μάλιστα, το περιστατικό, τις τελευταίες εβδομάδες, έχει απασχολήσει τα μέσα και τους συντελεστές των καθημερινών εκπομπών, ενώ ο κάθε ένας από την πλευρά του, έχει εκφράσει και την προσωπική του γνώμη.

Σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα στην εκπομπή «Buongiorno», Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, η Δάφνη Καραβοκύρη, τοποθετήθηκε επί του θέματος, δείχνοντας τη στήριξή της στην συνεργάτιδά της, εκφράζοντας και τον φόβο που ένιωσε την εν λόγω χρονική στιγμή:

«Το περιστατικό με τον Απόστολο Γκλέτσο το συζητάμε μεταξύ μας, με διαφορετικά ηχοχρώματα κάθε φορά, αλλά πίσω δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Να θυμίσω ότι έγινε και στη δεύτερη εκπομπή. Μετάνιωσα που δεν τοποθετήθηκα στο περιστατικό με τον Απόστολο Γκλέτσο. Ήθελα να είχα υπάρξει δίπλα στη Σοφία και το έχω συζητήσεις μαζί της και θεωρώ ότι ήταν θέμα άστοχης δικής μου διαχείρισης. Νομίζω ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν θα έπρεπε να τις ανέχεται κανείς. Εγώ όντως φοβήθηκα ότι μπορεί να σήκωνε το χέρι του, όπως και είπε ότι θα κάνει, στη Σοφία».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ωστόσο, η παρουσιάστρια, ανέφερε πως δεν την απασχολούν τα νούμερα της τηλεθέασης, παρά το γεγονός ότι είναι σημαντικά για την πορεία της εκπομπής.