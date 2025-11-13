Η αποκάλυψη που έκανε η Σοφία Μουτίδου στον αέρα της εκπομπής Real View.

Τη «διαμάχη» και το εξώδικο του Γιώργου Λιάγκα προς τον Λάκη Λαζόπουλο, σχολίασαν οι τέσσερις παρουσιάστριες της εκπομπής Real View, το βράδυ της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου, ενώ με αφορμή αυτό, η Σοφία Μουτίδου, προχώρησε σε μία ξεχωριστή αποκάλυψη.

Ειδικότερα, μέσω της σημερινής εκπομπής η Ελίνα Παπίλα, Έλενα Χριστοπούλου, Δάφνη Καραβοκύρη και η Σοφία Μουτίδου, αναφέρθηκαν στους τηλεοπτικούς καβγάδες και τα όσα λαμβάνουν χώρα στην μικρή οθόνη, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως το κοινό πλέον έχει μπερδευτεί.

Η αποκάλυψη της Σοφίας Μουτίδου στο Real View

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ήρθε στην επιφάνεια και το περιστατικό που έλαβε χώρα στην δεύτερη εκπομπή των τεσσάρων γυναικών, την ημέρα που ο Απόστολος Γκλέτσος, είχε αποχωρήσει από το πλατό.

Η Σοφία Μουτίδου, ανέφερε, πως ακόμη και προσωπικός της φίλος, την ρώτησε εάν πρόκειται για κάτι στημένο. Με αφορμή αυτό, η ίδια, προχώρησε σε μία αποκάλυψη από το παρελθόν της: «Με πήρε τηλέφωνο αρχισυντάκτης πριν από κάποια χρόνια και μου είπε «θα πει κάτι εναντίον σου, θα πεις εσύ τη γνώμη σου, θα γίνει μια μάχη στον αέρα, θα σου κάνει πολύ καλό αυτό». Τον ρώτησα, λοιπόν, «όταν με πήρες τηλέφωνο, συγκεκριμένα εμένα, φανταζόσουν ότι θα δεχθώ;». Και μου είπε «όχι, οκ, κανένα πρόβλημα, τα λέμε». Δεν θίχθηκε», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Προχθές αυτό που έγινε με τον Απόστολο Γκλέτσο είπαν ότι είναι στημένο. Έχουν μάθει λίγο ότι είναι στημένα αυτά. Με ρώτησε φίλος μου και λέω «φαντάσου για να με ρώτησες εσύ αν είναι στημένο, τι θα λέει ο κόσμος που δεν μας ξέρει καθόλου». Έχουν μάθει κάτι ανάμεσα στο ψέμα και την αλήθεια. Δεν ξέρουν τι είναι πια».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de7ue46x0g4p?integrationId=40599y14juihe6ly}