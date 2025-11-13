Στο Athens Fashion Week, βρέθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, βρέθηκε στο Athens Fashion Week, όπου και παρακολούθησε μεταξύ άλλων και τη δουλειά του σχεδιαστή μόδας, Λάκη Γαβαλά. Εκεί, οι κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, πλησίασαν το γνωστό μοντέλο, προκειμένου να τους παραχωρήσει ορισμένες δηλώσεις.

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στην εκπομπή Happy Day, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, απάντησε σε σχετικά ερωτήματα για την παρουσίαση του Shopping Star, τονίζοντας ότι το κανάλι θα κάνει την τελική επιλογή.

Όσα ανέφερε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για το Shopping Star

Με το γνωστό της χαμόγελο, το μοντέλο, απάντησε για την εν λόγω εκπομπή, λέγοντας μεταξύ άλλων, πως είναι ένα θέμα που απασχολεί περισσότερο τα ρεπορταζ:

«Στο προσκήνιο το φέρνετε εσείς, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Εμείς τα έχουμε πει για το Shopping Star χρειάζεται χρόνο, ξεκούραση και ανανέωση και όταν θα τα έχουμε αυτά κι αν θα είναι σωστά και ωραία και αρέσουν σε όλους μας, τότε τα νέα θα βγουν από τον σταθμό. Από κει και πέρα οτιδήποτε άλλο είναι φήμες».

Σε άλλο σημείο μάλιστα, απάντησε και στις φήμες που υπάρχουν, σχετικά με το γεγονός πως η Μπέττυ Μαγγίρα θα είναι η επόμενη παρουσιάστρια του προγράμματος: «Με έχουν ξαναρωτήσει για αυτό. Η Μπέττυ Μαγγίρα διέψευσε ότι δέχτηκε πρόταση για το Shopping Star. Είναι κρίμα να ταλαιπωρούμε τη γυναίκα με κάτι που δεν την αφορά, αλλά την αγαπάμε όπως και να ΄χει την Μπέττυ, την λατρεύουμε, είναι υπέροχη».

Δεν έκρυψε βέβαια, πως αν το κανάλι, έκανε πρόταση σε κάποιο άλλο πρόσωπο χωρίς να το γνωρίζει θα την ενοχλούσε: «Αν έκαναν πρόταση σε κάποιον άλλον για το Shopping Star και δε μου το έλεγαν θα με ενοχλούσε. Αλλά αυτά τα προγράμματα ανήκουν στον σταθμό, δεν ανήκουν στους ανθρώπους που τα παρουσιάζουν, την ίδια δουλειά κάνουμε. Δεν είναι δικό μου, δεν το έχω οικειοποιηθεί με την έννοια μόνο εγώ θα πω τι γίνεται και μόνο εγώ θα πω τι θα κάνουμε, εφόσον βρούμε ότι ανανεώνεται και γίνεται κάτι άλλο με χαρά να κάνω ξανά αυτό το πρόγραμμα. Αν το κανάλι θέλει κάτι άλλο είναι στην ευχέρεια του».

