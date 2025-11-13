Η Ματίνα Νικολάου σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον καναπέ του «Πρωινό».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό» στον ΑΝΤ1, βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου, η Ματίνα Νικολάου, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Η ηθοποιός, μίλησε για τη σχέση της με το Νίκο Μουτσινά, για τον γιο της και το διαζύγιό της, ενώ δεν έκρυψε πως το περασμένο έτος, βίωσε ορισμένες δύσκολες καταστάσεις που θέλησε να αντιμετωπίσει μόνη της – με τον δικό της τρόπο.

Όσα ανέφερε η Ματίνα Νικολάου

Μιλώντας αρχικά για την «Βάνια», την τηλεοπτική περσόνα που δημιούργησαν με το Νίκο Μουτσινά στις τηλεοπτικές εκπομπές που συνεργάζονταν, αποκάλυψε πως αρχικά, ήταν ένας ρόλος που αφορούσε το θέατρο, ενώ πέρασε καιρός, μέχρι να φτάσει στο σημείο που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό: «Τη στρώσαμε για την τηλεόραση, γιατί ήταν θεατρικό ρόλο. Μιλάμε με τον Νίκο Μουτσινά, λέμε τα νέα μας. Δε θα συνεργαστούμε θεατρικά φέτος. Ο Νίκος με σκέφτεται πάντα αλλά επειδή είμαστε τόσα χρόνια ταυτισμένη με βαρέθηκε κι αυτός», ανέφερε γελώντας ενώ ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στη συνεργασία της με το Νίκο Μουτσινά.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Ματίνα Νικολάου, αναφέρθηκε στο γιο της, σημειώνοντας πως είναι μουσικός και φέτος ενηλικιώνεται: «Ο γιος μου θα κλείσει τα 18, πάει Γ' Λυκείου. Αγαπάει πάρα πολύ τη μουσική, παίζει ηλεκτρική κιθάρα, έχει συγκρότημα και θέλει να περάσει σε σχολή ηχοληψίας στο Ρέθυμνο. Είναι προσηλωμένος στον στόχο του. Εγώ μένω στην Αθήνα. Ο Παναγιώτης (σ.σ ο γιος της) μένει στο Μαρκόπουλο με τη γιαγιά, γιατί εκεί ξεκίνησε το σχολείο και περιμένουμε αν θα περάσει στο Ρέθυμνο ή αν θα έρθει στην Αθήνα».

Δεν δίστασε μάλιστα να αναφερθεί σε ορισμένες δυσκολίες που αντιμετώπισε την προηγούμενη χρονιά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πέρυσι ήρθαν όλα μαζί, τελείωσε η εκπομπή, είχα έναν τραυματισμό, έναν χωρισμό… Λέω για να έρχονται όλα μαζί, κάτι καλό θα γίνει μετά. Ήταν απανωτά τα χτυπήματα. Είχα την ανάγκη όλα αυτά που συνέβησαν να περάσω μόνη μου, αλλά το ευχαριστήθηκα. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό… Προσπάθησα να βάλω τον εαυτό μου σε διαδικασία να δει καθαρά κάποια πράγματα. Είπα τώρα κάτσε να αναρρώσεις από όλα, ψυχή και σώμα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλείνοντας, αν αναφερόμενη στον πρόσφατο χωρισμό της δήλωσε: «Με τον μπαμπά του Παναγιώτη είμαστε πάρα πολύ καλά. Είναι ένας άνθρωπος που ακόμα και σήμερα ό,τι χρειαστώ… Διαζύγιο δεν έχουμε πάρει, δεν ξέρω γιατί, θα το κάνουμε αν χρειαστεί, αλλά επειδή δεν είχαμε σκοπό να παντρευτούμε δεν χωρίσαμε, απλά κάνουμε ξεχωριστή δήλωση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de7h89veym61?integrationId=40599y14juihe6ly}