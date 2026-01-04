Δάσκαλος με ήθος και ακούραστη εργατικότητα. Το αντίο του ΑΝΤ1 στον Γιώργο Παπαδάκη.

Στο πένθος βυθίστηκε η δημοσιογραφία στην Ελλά και η οικογένεια του ΑΝΤ1 μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, του -επί 33 χρόνια- «πατριάρχη» της πρωινής ζώνης του καναλιού.

Όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με πάθος, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης. Πριν κατακτήσει την τηλεόραση, άφησε το στίγμα του και στον έντυπο Τύπο.

Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση, τη δεκαετία του ’80, ήρθε μέσα από την εκπομπή "Τρεις στον αέρα" της κρατικής τηλεόρασης. Λίγα χρόνια αργότερα, από το 1992, έγινε η σταθερή φωνή του πρωινού μέσα από το Καλημέρα Ελλάδα — την εκπομπή που θεμελίωσε την πρωινή ενημέρωση στην ελληνική τηλεόραση και συντρόφευσε γενιές τηλεθεατών.

Η αποχώρησή του από το τιμόνι της εκπομπής, στις 4 Ιουλίου της περασμένης χρονιάς, ήταν γεμάτη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Παρέμεινε, ωστόσο, ενεργός και παρών, προσφέροντας τη ματιά και την εμπειρία του ως σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς παρουσιαστής. Υπήρξε δάσκαλος, συνομιλητής, σημείο αναφοράς. Με ευθύ λόγο, δημοσιογραφικό ήθος και ακούραστη εργατικότητα, κράτησε ανοιχτό τον διάλογο με την κοινωνία κάθε πρωί για δεκαετίες.

Οι εργαζόμενοι του ΑΝΤ1 εκφράζουμε τα θερμότατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του. H παρακαταθήκη του, θα μένει ζωντανή.