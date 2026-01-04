«Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουμε ένα ρεκόρ καρδιάς» είχε δηλώσει.

Πέθανε, σε ηλικία 74 ετών, ο Γιώργος Παπαδάκης.

Ο γνωστός δημοσιογράφος υπέστη έμφραγμα το μεσημέρι της Κυριακής 4 Ιανουαρίου και μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε.

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε κάνει δεκάδες τηλεμαραθωνίους, προσφέροντας τα μέγιστα. Μάλιστα, είχε κάνει την τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση στον Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1, τον Δεκέμβριο του 2025.

«Να δεσμευτείτε ότι θα συμμετέχετε σε αυτόν τον τηλεμαραθώνιο, που στόχο έχει να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χαμόγελα στα παιδιά και λιγότερα θλιμμένα πρόσωπα. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή και κάναμε μεγάλες προσπάθειες να συγκεντρώσουμε χρήματα για τα παιδιά που είχαν ανάγκη, η ανταπόκριση ήταν φοβερή. Είχαμε βρεθεί στα Παιδικά Χωριά SOS μαζί με τον Σάκη Ρουβά και την Καίτη Γαρμπή και είχαμε συγκεντρώσει πάρα πολλά χρήματα», είχε δηλώσει τότε ο Γιώργος Παπαδάκης.

«Από ότι βλέπω η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη και όσο περνάει η ώρα θα γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Εγώ είμαι χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την διαδικασία γιατί όλοι εδώ στον ΑΝΤ1 ενώνουμε τις δυνάμεις μας για αυτό τον ιερό σκοπό και ας ελπίσουμε ότι θα κάνουμε ένα ρεκόρ, το οποίο δεν θα είναι ρεκόρ ούτε εκπομπών, ούτε τηλεοπτικού σταθμού αλλά θα είναι ένα ρεκόρ καρδιάς», είχε προσθέσει σε άλλο σημείο.

