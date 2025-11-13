Η απάντηση του Θανάση Πάτρα για τα όσα συνέβησαν μεταξύ του Κώστα Τσουρού και του Χάρη Λεμπιδάκη.

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από όταν ο Χάρης Λεμπιδάκης, ανακοίνωσε μέσω δημοσίευσης στα social media, την αποχώρηση – απομάκρυνσή του από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού και έκτοτε, η μία αντίδραση φέρνει την άλλη. Ο Θανάσης Πάτρας, σε απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τοποθετήθηκε επί του θέματος, αφήνοντας αιχμές για την τροπή και την έκταση που έχει πάρει.

Ειδικότερα, το πρωί της Τετάρτης, 12 Νοεμβρίου, ο Χάρης Λεμπιδάκης, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το πρωινό» όπου μίλησε με το Γιώργο Λιάγκα σχετικά με το παρασκήνιο πίσω από την απομάκρυνσή του.

Παρ’ όλα αυτά, η συνέντευξη, έφερε την αντίδραση του Κώστα Τσουρού, ο οποίος από την πλευρά του, το ίδιο απόγευμα, «εκμεταλλεύτηκε» λίγο από το χρόνο της εκπομπής του, «Το ‘χουμε», προκειμένου να υπερασπιστεί τη θέση του και να διαψεύσει ορισμένες κουβέντες.

Η τοποθέτηση του Θανάση Πάτρα

Σήμερα λοιπόν, στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Θανάσης Πάτρας, μίλησε στον δημοσιογράφο, Στέφανο Κωνσταντινίδη, όπου και εξέφρασε την προσωπική του άποψη για το θέμα – αλλά και τη σκοτεινή πλευρά της τηλεόρασης:

«Είναι μια αυτορρύθμιση που γίνεται. Είναι σαν το τσουνάμι. Πάει, έρχεται, κάποια στιγμή η ισορροπία. Απλώς είναι νωρίς ακόμα. Τι θα συζητάμε τον Μάρτιο; Είπε ο Χάρης κάτι για τον Κώστα. Μετά βγήκε, απάντησε ο Κώστας. Αλλά λέω, ρε φίλε, εσωτερικό ζήτημα είναι αυτό. Γιατί πρέπει να το μάθει η κυρία Τασία στην Πτολεμαΐδα;».

Σε δεύτερο χρόνο, αναφέρθηκε στο γεγονός πως πίσω από κάθε εκπομπή υπάρχουν οι ιθύνοντες που καλούνται να πάρουν αποφάσεις: «Υπάρχει ένα μαγαζί από πίσω που αποφασίζει. Έχει τη γνώμη του, έχει ένα κόστος και πρέπει να το διαχειριστεί. Άμα βγάζουμε μπουγάδα συνέχεια προς τα έξω και ανοίγουμε την πόρτα και το παράθυρο, μετά μη μας φαίνεται περίεργο που ο κόσμος μάς γυρνάει την πλάτη».

Σχετικά με το πώς λειτουργεί ο ίδιος στα πλαίσια της δουλειάς, ανέφερε: «Κανέναν δεν βλέπω αντίπαλο. Καθόλου δεν ξέρω να κάνω ίντριγκες εγώ, ρε. Πάω στη δουλειά, φεύγω απ’ τη δουλειά. Πρέπει να το έχει η κούτρα σου να κατεβάζεις ψείρες. Κοιτάζω να είμαι ευγενικός, φιλόξενος, συγκρατημένος και να μη φέρω κανέναν σε δύσκολη θέση, ούτε καλεσμένους ούτε συνεργάτες».

