Οι γιορτές είναι συνδεδεμένες με οικογενειακά τραπέζια, πλούσια γεύματα, γλυκά και αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ. Για το πεπτικό μας σύστημα, όμως, αυτή η περίοδος συχνά αποτελεί μια πραγματική «δοκιμασία». Δεν είναι λίγοι εκείνοι που, επιστρέφοντας στην καθημερινότητα, έρχονται αντιμέτωποι με καούρες, φούσκωμα, ναυτία ή δυσφορία στο στομάχι.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις συχνές γαστρεντερικές ενοχλήσεις που εμφανίζονται μετά τις γιορτές, συναντήσαμε τον Επιστημονικό Διευθυντή του Γαστρεντερολογικού Τμήματος του Θεραπευτηρίου Αθηνών, κ. Αθανάσιο Ηλιάδη, ο οποίος μας εξηγεί πότε τα συμπτώματα είναι αθώα και πότε απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.

1. Μετά τις γιορτές πολλοί νιώθουν φούσκωμα, καούρες ή ναυτία από τα πλούσια γεύματα. Τι προκαλεί αυτά τα συμπτώματα και πότε πρέπει να ανησυχήσουμε;

Τα πλούσια, λιπαρά και μεγάλα σε ποσότητα γεύματα επιβραδύνουν την πέψη και αυξάνουν την παραγωγή γαστρικών υγρών. Παράλληλα, το αλκοόλ και τα γλυκά ερεθίζουν τον γαστρικό βλεννογόνο, προκαλώντας καούρες, φούσκωμα και δυσπεψία. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα συμπτώματα είναι παροδικά. Ωστόσο, όταν επιμένουν για εβδομάδες, επανεμφανίζονται συχνά ή συνοδεύονται από πόνο, εμετούς, αναιμία ή δυσκολία στην κατάποση, απαιτείται άμεση ιατρική αξιολόγηση.

2. Η υπερφαγία και τα βαριά γιορτινά γεύματα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρότερα προβλήματα στο στομάχι; Πότε χρειάζεται γαστροσκόπηση για να τα εντοπίσουμε;

Η υπερφαγία μπορεί να επιδεινώσει ή να αποκαλύψει παθήσεις όπως γαστρίτιδα, πεπτικό έλκος ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συνδέεται και με λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Η γαστροσκόπηση ενδείκνυται όταν τα συμπτώματα είναι έντονα, επίμονα ή δεν υποχωρούν με απλή φαρμακευτική αγωγή, καθώς και σε άτομα άνω των 45–50 ετών με εμμένουσα δυσπεπτικά ενοχλήματα. Πρόκειται για την πλέον αξιόπιστη εξέταση για την ακριβή διάγνωση.

3. Πώς γίνεται η γαστροσκόπηση και τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς πριν και μετά την εξέταση για να είναι άνετοι και ασφαλείς;

Η γαστροσκόπηση είναι μια σύντομη και ασφαλής ενδοσκοπική εξέταση. Πραγματοποιείται με τη χρήση ενός λεπτού, εύκαμπτου ενδοσκοπίου και συνήθως με μέθη, ώστε ο ασθενής να μην αισθάνεται πόνο ή δυσφορία. Απαιτείται νηστεία λίγων ωρών πριν την εξέταση, ενώ μετά την ολοκλήρωσή της ο ασθενής παραμένει για σύντομη παρακολούθηση και επιστρέφει γρήγορα στις δραστηριότητές του, ακολουθώντας τις οδηγίες του ιατρού.

4. Όταν κάποιος αποφασίζει να κάνει γαστροσκόπηση, τι θα πρέπει να έχει υπόψη του για να επιλέξει σωστά πού θα γίνει η εξέταση;

Η εμπειρία της ιατρικής ομάδας, η ποιότητα του ενδοσκοπικού εξοπλισμού, οι αυστηρές συνθήκες υγιεινής και η ολοκληρωμένη φροντίδα του ασθενούς πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εξέταση είναι καθοριστικοί παράγοντες. Στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Θεραπευτηρίου Αθηνών, η γαστροσκόπηση πραγματοποιείται σε οργανωμένο και πλήρως ελεγχόμενο νοσοκομειακό περιβάλλον, με έμφαση στην ασφάλεια, την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και την ανθρώπινη προσέγγιση.

5. Μπορεί η γαστροσκόπηση να γίνει προληπτικά, ακόμα κι αν δεν υπάρχουν συμπτώματα;

Ναι, σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Άτομα με οικογενειακό ιστορικό παθήσεων του ανώτερου πεπτικού, χρόνια λήψη φαρμάκων ή άλλους παράγοντες κινδύνου π.χ. ατροφική γαστρίτιδα-ιστορικό εντερικής μετάπλασης, μπορεί να ωφεληθούν από έναν προληπτικό έλεγχο. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν βασικό πυλώνα της σύγχρονης γαστρεντερολογίας και συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της καλής υγείας του πεπτικού συστήματος.

Η σωστή ενημέρωση και η έγκαιρη αξιολόγηση των συμπτωμάτων μπορούν να προλάβουν επιπλοκές και να βελτιώσουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Αθανάσιο Ηλιάδη για τις πολύτιμες επιστημονικές πληροφορίες και τις σαφείς απαντήσεις του, που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενημέρωση και την πρόληψη των παθήσεων του πεπτικού συστήματος.

