Οι γιορτές αφήνουν πάντα τα ίχνη τους στη ζυγαριά και στην ευεξία μας. Η υπερκατανάλωση φαγητού και γλυκών μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα, πεπτικές ενοχλήσεις, κόπωση, έντονες λιγούρες, ακόμα και πνευματική θολούρα, όπως επισημαίνουν οι διαιτολόγοι. Το ζητούμενο είναι η ισορροπία και η συνειδητή επιλογή τροφών, χωρίς να ακολουθούμε ακραίες δίαιτες ή αποτοξινώσεις «εξπρές».

Βασικοί κανόνες για να επανέλθει ο οργανισμός μετά τις γιορτές

Επιστροφή στη ρουτίνα: Επανέλθετε στα ισορροπημένα γεύματα και χτίστε σταδιακά την καθημερινότητά σας. Οι υπερβολές οποιασδήποτε μορφής μπορούν να επηρεάσουν τη σχέση σας με το φαγητό μακροπρόθεσμα.

Πρωτεΐνη και φυτικές ίνες: Δώστε έμφαση σε τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και υγιεινά λιπαρά. Τα όσπρια, τα πράσινα λαχανικά και τα δημητριακά ολικής άλεσης βοηθούν στην καλή λειτουργία του εντέρου και στη διαχείριση του σακχάρου σύμφωνα με το healthstat.gr.

Μην τα κόψετε όλα απότομα: Κρατήστε μικρές ποσότητες αγαπημένων γλυκών για περιστασιακή κατανάλωση, ώστε να αποφύγετε υπερκατανάλωση και αίσθημα στέρησης.

Ενυδάτωση: Πίνετε αρκετό νερό καθημερινά, τουλάχιστον όσο αντιστοιχεί στο μισό του σωματικού σας βάρους σε ουγγιές. Το νερό βοηθά στην αποβολή του περιττού νατρίου, μειώνει το φούσκωμα και υποστηρίζει τον μεταβολισμό.

Μην παραλείπετε το πρωινό: Καταναλώστε γεύμα μέσα στα πρώτα 30 λεπτά από το ξύπνημα. Τρία γεύματα και δύο σνακ την ημέρα βοηθούν να αποφύγετε υπερκατανάλωση αργότερα.

Έξυπνα σνακ: Αν επιλέξετε γλυκό, συνδυάστε το με υγιεινά λιπαρά όπως ξηρούς καρπούς, σπόρους ή λίγο αβοκάντο. Τα λιπαρά επιβραδύνουν την απορρόφηση της ζάχαρης και μειώνουν τις απότομες αυξήσεις σακχάρου.

Ολόκληρες τροφές: Δώστε προτεραιότητα σε τρόφιμα στη φυσική τους μορφή και περιορίστε τα επεξεργασμένα. Στόχος είναι τουλάχιστον ένα φρούτο και δύο διαφορετικά λαχανικά καθημερινά.

Περισσότερα λαχανικά στο πιάτο: Ραπανάκια, σέλερι, αγγούρι και πιπεριές παρέχουν φυτικές ίνες και θερμογενή φυτοθρεπτικά συστατικά που βοηθούν στην καύση λίπους και στην αντιμετώπιση των διατροφικών υπερβολών.

Ήπια κίνηση: Το περπάτημα, η γιόγκα, η κολύμβηση ή το τάι τσι βοηθούν την πέψη, ενεργοποιούν τον μεταβολισμό και μειώνουν τη δυσφορία μετά τις γιορτές.

Με μικρές, συνειδητές αλλαγές στη διατροφή και τη δραστηριότητα, ο οργανισμός επανέρχεται σταδιακά, χωρίς στερήσεις ή ακραίες δίαιτες, και μπορείτε να ξεκινήσετε τη νέα χρονιά γεμάτοι ενέργεια και ευεξία