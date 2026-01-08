Το τέλος του πρώτου τετραμήνου είναι η ιδανική ευκαιρία οι γονείς να πάρουν άδεια και να βρεθούν στο σχολείο για να ενημερωθούν για τις βαθμολογικές επιδόσεις των μαθητών.

Οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων επέστρεψαν στα θρανία μετά το πέρας των δεκαπενθήμερων διακοπών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και μπαίνουν στα «βαθιά» καθώς στις 20 του μήνα ολοκληρώνεται το πρώτο τετράμηνο και μέχρι τα τέλη Γενάρη θα δοθούν οι βαθμοί στους γονείς όπου θα αποτυπώνονται οι βαθμολογικές τους επιδόσεις ανά μάθημα. Μέχρι τις 20 Γενάρη οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας θα κληθούν να εξεταστούν στα διαγωνίσματα κάθε μαθήματος ώστε να προκύψουν οι βαθμοί. Με αυτά τα δεδομένα οι γονείς αυτών μαθητών αν είναι εργαζόμενοι θα κληθούν να κάνουν χρήση της γονικής τους άδειας προκειμένου να βρεθούν στα σχολεία και να παραλάβουν τους ελέγχους με τις βαθμολογίες των μαθητών.

Γονική άδεια: Πότε και πώς θα την χρησιμοποιήσουν μέσα στο Γενάρη οι γονείς μαθητών Δευτεροβάθμιας

Σύμφωνα με το σχετικό προγραμματισμό, τέλη Γενάρη και το αργότερο την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου οι γονείς θα λάβουν ενημέρωση να προσέλθουν στα σχολεία των παιδιών τους για να παραλάβουν τους ελέγχους του Α’ τετραμήνου. Επιπλέον, όπως συμβαίνει κάθυε φορά θα υπάρχει η δυνατότητα για προσωπική ενημέρωση από τους καθηγητές σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών, ώστε οι γονείς να ενημερωθούν αναλυτικά για την πρόοδο και τις επιδόσεις των παιδιών τους σε κάθε μάθημα.

Μόλις λάβουν την σχετική ημερομηνία επίδοσης των βαθμών οι εργαζόμενοι γονείς καλούνται να προγραμματίσουν την γονική τους άδεια. Όπως ορίζει και η νομοθεσία εργαζόμενοι γονείς (φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι, τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας), πλήρους ή μερικής απασχόλησης, έχουν δικαίωμα για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, καθώς και γονείς τέκνου με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του τέκνου, που φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένο και παρακολουθεί προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (κδαπ ΑμεΑ) και ειδικά εκπαιδευτήρια, να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα, από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος, με σκοπό να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, για την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης και της εν γένει παρουσίας τους.

Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινές, ως προς το περιεχόμενο, υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, για το ποιος γονέας εκ των δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, αν συμφωνούν να τη μοιραστούν, για τη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων που θα κάνει χρήση τμήματος της άδειας ο καθένας τους. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους, σχετικές βεβαιώσεις (Ν. 4808/2021 άρθρο 38). Η επίδοση των βαθμών είναι μια τέτοια μέρα που μπορείτε να κάνετε χρήση της γονικής άδειας

Βαθμοί Α τετραμήνου: Η απαραίτητη βεβαίωση για γονική άδεια

Για να είναι απόλυτα καλυμμένοι ως προς τη χρήση της γονικής άδειας σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθούν τα σχολεία, οι γονείς που επιθυμούν σχετική βεβαίωση θα πρέπει να αποστείλουν εγκαίρως αίτημα μέσω email στη σχολική μονάδα. Με αυτόν τον τρόπο η γραμματεία του σχολείου μπορεί να προετοιμάσει το έγγραφο, ώστε να είναι διαθέσιμο την ημέρα της επίδοσης των βαθμών. Η βεβαίωση παραλαμβάνεται την ίδια ημέρα της ενημέρωσης ή της επίδοσης βαθμών και ισχύει για την κάλυψη της απουσίας από την εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη γονική άδεια.