Η αποχώρηση του Χάρη Λεμπιδάκη από την εκπομπή «Το ΄χουμε» τάραξε τα νερά.

Λίγες ημέρες μετά από την ανακοίνωση του Χάρη Λεμπιδάκη, αναφορικά με την αποχώρησή του από την εκπομπή «Το ‘χουμε» του Κώστα Τσουρού, ο δημοσιογράφος, βρέθηκε καλεσμένος στο «Πρωινό» και απάντησε σε όλες τις σχετικές ερωτήσεις του Γιώργου Λιάγκα.

Αρχικά λοιπόν, οι δύο άνδρες, ξεκίνησαν τη συζήτηση, με τον Χάρη Λεμπιδάκη, να σημειώνει: «Δεν αισθάνομαι καλά. Στην Καινούργιου την προηγούμενη εβδομάδα ένιωθα καλά, τώρα όχι, έχω άγχος».

Όσα ανέφερε ο Χάρης Λεμπιδάκης για τη συνεργασία του με τον Κώστα Τσουρό

Αμέσως μετά ο δημοσιογράφος, πήρε το λόγο για να εξηγήσει ορισμένες καταστάσεις που έλαβαν χώρα πίσω από την ανακοίνωση της αποχώρησης: «Δεν μετανιώνω που πήγα, αλλά επειδη άκουγα αυτή την καραμέλα ότι τον ΣΚΑΪ δεν τον νοιάζουν τα νούμερα, έβαλα ένα challenge στον εαυτό μου. Νιώθω πολύ περήφανος και κατάφερα να φέρω 60 συνεντεύξεις. Ήταν προς όφελος της εκπομπής, δεν κοιτούσα την πάρτη μου».

Σε αυτό το σημείο μάλιστα ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε πως οι συνεντεύξεις που έφερε στην εκπομπή ο ρεπόρτερ – δημοσιογράφος, αφορούσαν πολύ γνωστά πρόσωπα της τηλεόρασης.

Μετ’ έπειτα λοιπόν, ο Χάρης Λεμπιδάκης, απάντησε σε σχετικά ερωτήματα, απαντώντας για τα δημοσιεύματα που βγήκαν αναφορικά με το πρόσωπό του: «Την Τετάρτη βγήκε το δημοσίευμα και εγώ ζήτησα ραντεβού. Ήθελα να συζητήσω με την Άλκηστη Μαραγκουδάκη για ένα δικό μου πρότζεκτ, πώς θα μπορούσε να συμβαδίσει με τη εκπομπή και να γίνει. Δεν με άφησε να ολοκληρώσω τη σκέψη … και μου είπαν να βρούμε ένα τρόπο να λήξουμε το θέμα και να μιλήσω με τον Κώστα».

Για τον συνεργάτη του, Κώστα Τσουρό, ανέφερε αρχικά: «Μίλησα με τον Κώστα μετά, τον ρώτησα αν είναι ευχαριστημένος και αν θα γίνουν αλλαγές. Μου είπε «από τη στιγμή που είσαι φευγάτος δεν έχει σημασία για τις αλλαγές». Του είπα να βάλω πλάτη και μου είπε ότι ούτε αυτός ήξερε τις αλλαγές. Βγήκα και μετά βγήκε το δημοσίευμα», ανέφερε σε δεύτερο χρόνο.

Εκ του αποτελέσματος το μόνο που με στενοχώρησε, γιατί δεν έχουμε μιλήσει με τον Κώστα από την Δευτέρα, είναι ότι μου είπε ψέματα. Θα μπορούσε να μου πει ότι κάνουν περικοπές ή ότι έχουν πρόβλημα μαζί μου. Αυτό δεν μου άρεσε. Βγήκα στην Κατερίνα και ήμουν πολύ προσεκτικός. Κανένας δεν μου είπε ότι θα με διώξει. Εμένα αυτό με ενόχλησε. Αν είμαι ανεπαρκής ή έκανα κάτι πειθαρχικό, διώξτε με».

«Με ευχαρίστησαν τα στελέχη για το πόσο κύριος είμαι και ένιωσαν ότι τους έφυγε ένας βραχνάς. Η απόφαση είναι κάτι ενδιάμεσο, ανάμεσα στα στελέχη και τον Κώστα. Ο Κώστας βάλλεται από παντού, από την πρώτη εβδομάδα βάλλεται η εκπομπή. Είμαστε έρμαια των φημών και επειδή γενικά υπήρχαν διαρροές μέσα από το στρατόπεδό μας, αναρωτιόμουν πως γινόταν αυτό. Δεν πιστεύω ότι το έκανε ο Κώστας. Μετά από δύο μήνες μπορώ να πω ότι δεν ταίριαζε στο συγκεκριμένο σλοτ μια τέτοια εκπομπή. Αν ήταν το σαββατοκύριακο μπορεί να είχε την επιτυχία που είχε στο δεύτερο μισό ο Κώστας στο MEGA», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Στην πορεία, αναφερόμενος στα συναισθήματα που βιώνει μετά από την αποχώρηση δήλωσε: «Είναι λάθος και στενοχωριέμαι που δεν είμαι εκεί, που αυτό που έπρεπε να γίνει από το πρώτο 20ημέρο έγινε τώρα και δεν είμαι εκεί σε κάτι που φτιάξαμε όλοι. Θα περάσω από το κανάλι για να χαιρετήσω όλα τα παιδιά. Με ενόχλησε αυτό που έγινε με τον Κώστα, αλλά είναι τρίτη αποχώρηση που κάνω και διαφέρει από τις προηγούμενες που, όπως στην Καινούργιου που ήταν για ένα ηθικό κομμάτι. Είμαι εδώ απλά για να σταματήσουν τα τηλέφωνα και να νομίζουν ότι κρύβομαι. Δεν έχω κάνει τίποτα. Ο Κώστας είναι πολύ καλός παρουσιαστής της νέας γενιάς, αλλά πρέπει να πατήσει πόδι και να μην αφήσει τον εαυτό του να βάλλεται από φήμες…»

«Άνθρωπος είναι, δεν επηρεάζεται; Αλλά είναι επαγγελματίας. Δεν είναι κακό παιδί, δεν αποφεύγει πράγματα. Δεν μου το είπε ούτε εκείνος ούτε το κανάλι. Εγώ για να δεις πόσο κύριος ήμουν έστειλα το κείμενο που ανέβασα σε όλα τα στελέχη για να ξέρουν και δεν υπήρχε περίπτωση να βγω και να αδειάσω από εκεί που πήρα χρήματα και το υποστήριξα, το κανάλι και τον Κώστα».

«Όταν και αν θελήσω να κάνω αυτά τα ταξιδιωτικά, μου είπαν να κάνω κάτι μαζί τους (σ.σ με το κανάλι) με χαρά. Εύχομαι η συγκεκριμένη εκπομπή να έχει καλύτερη τύχη με τα πρόσωπα που είναι τώρα», κατέληξε, μιλώντας για τον Κώστα Τσουρό.