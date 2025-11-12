Ένα σχόλιο του Σταύρου Μπαλάσκα για την υπόθεση revenge porn, έφερε αναστάτωση στο πλατό.

Η Ιωάννα Τούνη, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, προχώρησε σε μία ξεχωριστή δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποία, μίλησε για την ψυχολογική κατάσταση που βρίσκεται και τα κατάλοιπα που της άφησε η εμπειρία που βίωσε με την εκδίκαση της υπόθεση revenge porn.

Η υπόθεση, αναπόφευκτα έχει γίνει γνωστή, ενώ και σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, υπήρξε ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας ωστόσο, προχώρησε σε ένα απαράδεκτο σχόλιο, το οποίο προκάλεσε ένταση στο πλατό και την έντονη αντίδραση της Φωτεινής Πετρογιάννη.

Ειδικότερα, ο αναλυτής, στον «αέρα» της εκπομπής, σχολίασε την δημοσίευση της γνωστής Influencer ως εξής: «Είναι όλη μέρα με την τουαλέτα στο Μεγάλη Βρετάνια, είναι σε τρία γιοτ, είναι η δουλειά της. Εδώ, κορίτσι μου, έχεις ένα δράμα, έχεις πάθει κάτι που το έχουν πάθει κι άλλες γυναίκες και είναι κακοποίηση. Βούλωσ’ το, άσε τον Δημητρακόπουλο να κάνει τη δουλειά του».

Το εν λόγω σχόλιο, δεν άργησε να φέρει σειρά αντιδράσεων στο πλατό, με τον Γιώργο Λιάγκα, να αποκρίνεται αρχικά: «Δεν είναι ωραία λέξη αυτή». Αμέσως μετά, η Φωτεινή Πετρογιάννη, πήρε θέση για να εκφράσει την έντονη αντιπαράθεσή της στο σχόλιο του συνεργάτη της: «Να την πάρεις πίσω».

Ο αστυνομικός αναλυτής σε αυτό το σημείο ανέφερε «Την παίρνω πίσω», χωρίς ωστόσο να πάψει να εμμένει στην άποψή του: «Μην το πουλάς αυτό. Είναι ένα δράμα που όσες γυναίκες το περνούν πάνε στον ψυχίατρο. Πούλα το φόρεμά σου, κάνε αυτό που κάνεις στο διαδίκτυο και βγάζεις εκατομμύρια… Τώρα μιλάνε οι δικαστές, δεν μιλάει η Τούνη. Δεν συμφωνώ ρε παιδιά», ανέφερε στην πορεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η τοποθέτησή του, έκανε την Φωτεινή Πετρογιάννη να αντιδράσει εντόνως: «Επειδή δεν μπορείς να το καταλάβεις εσύ, με αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθάει κάποια γυναίκα που έχει υποστεί το ίδιο».

«Όχι δεν την βοηθάει», πρόσθεσε ο Σταύρος Μπαλάσκας, ενώ η δημοσιογράφος, ανέφερε: «Τη βοηθάς εσύ που κάθεσαι εδώ και σχολιάζεις;».

«Βοηθάει τον εαυτό της να πάρει views», συμπλήρωσε ο αστυνομικό αναλυτής, κλείνοντας την επίμαχη συζήτηση.