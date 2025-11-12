«Όταν μιλάς καθημερινά στο διαδίκτυο για να αυξήσεις τη δημοτικότητά σου και να προωθήσεις προϊόντα, δεν μπορείς να παραπονιέσαι για το διαδίκτυο», είπε ο παρουσιαστής.

Το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από την εκπομπή Πρωινό στον ΑΝΤ1, σχολίασε το βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη, λίγες μέρες μετά τη δίκη για την υπόθεση revenge porn.

Ο παρουσιαστής τόνισε ότι η γνωστή influencer δεν θα έπρεπε να παραξενεύεται από τα αρνητικά σχόλια που δέχεται, καθώς το διαδίκτυο αποτελεί εργαλείο της δουλειάς της και θα έπρεπε να έχει συνηθίσει τέτοια φαινόμενα.

«Δεν μου αρέσει να διχάζουμε τους ανθρώπους σε άντρες και γυναίκες. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Βλέπω ότι πιέζεσαι γι’ αυτό, αλλά μία επιτυχημένη γυναίκα που βγάζει πολλά χρήματα και έχει αποδοχή από τον κόσμο πρέπει να καταλάβει ότι το διαδίκτυο είναι το χώρο της δουλειάς της», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας. «Δεν πρέπει να σε καταβάλει ούτε να παίρνεις τόσο σοβαρά τα αρνητικά σχόλια. Καλώς πήγες στη δικαιοσύνη και ελπίζουμε να δικαιωθείς, ώστε να μην υπάρξει στίγμα απέναντι στο παιδί σου. Όμως, εσύ που δουλεύεις με το διαδίκτυο, δεν θα έπρεπε να σε ενοχλεί το τι γράφει ο καθένας κάτω από τα βίντεό σου. Αυτή είναι η τοξικότητα του διαδικτύου και δεν μπορεί να αλλάξει μόνο για σένα».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Όταν μιλάς καθημερινά στο διαδίκτυο για να αυξήσεις τη δημοτικότητά σου και να προωθήσεις προϊόντα, δεν μπορείς να παραπονιέσαι για το διαδίκτυο, Ιωάννα μου. Κανείς δεν κοιτάει γιατί αποτυγχάνει, αλλά όλοι θέλουν να σχολιάσουν την επιτυχία σου».

Ο παρουσιαστής συνέχισε εξηγώντας: «Δεν καταλαβαίνω γιατί ενοχλείται από τους ηλίθιους του διαδικτύου. Όσοι μας βρίζουν είμαστε σκουπίδια, αλλά η κ. Τούνη δεν δικαιούται να δεχθεί αρνητικά σχόλια; Απλώς επειδή έχει 1,5 εκατομμύριο followers, δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται να τη σχολιάσουν».

Καταλήγοντας, ο Γιώργος Λιάγκας σημείωσε: «Στα μάτια της κοινωνίας είναι κερδισμένη, αλλά πάντα θα υπάρχει μία μειοψηφία που θα τη χαρακτηρίζει αρνητικά».