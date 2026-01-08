Ακόμα και τα δέντρα πάγωσαν από τις χαμηλές θερμοκρασίες στη Γερμανία.

Η Γερμανία βιώνει ένα σαρωτικό κύμα ψύχους. Οι Βερολινέζοι ξύπνησαν με μια πόλη καλυμμένη με χιόνι και τη θερμοκρασία να πέφτει στους -9 βαθμούς Κελσίου.

Οι χιονοθύελλες προκάλεσαν χάος στο Αμβούργο, τα λεωφορεία και το μετρό λειτουργούν ακανόνιστα, και όλα τα σχολεία θα είναι κλειστά την Πέμπτη λόγω επικείμενης κακοκαιρίας.

Ακόμα και οι βάρκες χάθηκαν μέσα στο χιόνι στη βιομηχανική περιοχή του Ρουρ στο Γκελζενκίρχεν της Γερμανίας.

Οι εικόνες από το Associated Press που αποτυπώνουν τις ακραίες καιρικές συνθήκες που βιώνει η Γερμανία είναι μοναδικές.