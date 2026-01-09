Η ανακοίνωση της Λουγκάνο για το περιστατικό με τους δύο ποδοσφαιριστές της.

Ένα παράδοξο, τουλάχιστον, γεγονός σημάδεψε τη φιλική ποδοσφαιρική αναμέτρηση ανάμεσα στη Λουγκάνο και τη Βικτόρια Πλζεν, στο Μπενιντόρμ της Ισπανίας, αφού ο Γιώργος Κούτσιας δέχθηκε επίθεση από συμπαίκτη του.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής μόλις είχε μπει ως αλλαγή, στο 72ο λεπτότης αναμέτρησης, όταν δέχθηκε επίθεση από τον Κέβιν Μπέρενς. Ο Γερμανός, επίσης παίκτης της Λουγκάνο, άλλαξε ξαφνικά κατεύθυνση, πήγε τρέχοντας προς τον Κούτσια, τον έριξε στον αγωνιστικό χώρο και φάνηκε να του λέει κάτι σε πολύ έντονο ύφος.

Άλλοι παίκτες της Λουγκάνο έτρεξαν προς το μέρος τους και αμέσως μετά ο Μπέρενς ζήτησε αλλαγή.

{https://x.com/schn_val/status/2009582633928548641}

Λουγκάνο: Εξετάζονται πειθαρχικές ενέργειες για τους δύο ποδοσφαιριστές

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Λουγκάνο, καταδίκασε το συμβάν και ανέφερε ότι ο σύλλογος θα αξιολογήσει ποιες πειθαρχικές ενέργειες θα λάβει σε βάρος των δύο εμπλεκόμενων ποδοσφαιριστών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανακοίνωση της Λουγκάνο

«Σχετικά με τα γεγονότα κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης εναντίον της Βικτόρια Πλζεν και το επαίσχυντο περιστατικό που ενεπλάκησαν ο Κέβιν Μπέρενς και ο Γιώργος Κούτσιας, η Λουγκάνο καταδικάζει απερίφραστα το συμβάν.

Το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί και θα επιλυθεί εσωτερικά και ο σύλλογος θα αξιολογήσει ποιες πειθαρχικές ενέργειες θα λάβει σε βάρος των δύο εμπλεκόμενων παικτών.

Δεν θα γίνουν άλλες δηλώσεις ή σχόλια για αυτό το ζήτημα».

{https://x.com/FCLugano1908/status/2009628903300632880}