Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την αγώνα μπάσκετ Ολυμπιακού - Καρδίτσα στο Κλειστό Γυμναστήριο «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ».

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, κατά τη διεξαγωγή του αγώνα καλαθοσφαίρισης της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της BASKET LEAGUE, μεταξύ των ομάδων «Κ.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ».

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 13:00’, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ», και η απόφαση εκδόθηκε για «σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.