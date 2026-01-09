Τελειώνουμε με μια πρακτική δεκαετιών στα Πανεπιστήμια. Η ανάρτηση Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός στην νέα του ανάρτηση και αφού τρόλαρε με το μαλλί του, αναφέρθηκε στα Δημόσια Πανεπιστήμια και στις διαγραφές των αιώνιων φοιτητών.

Όπως ανέφερε «το 2025 ήταν μία καλή χρονιά, το 2026 θα είναι ακόμα καλύτερη» και σημείωσε ότι « 308.000 κατ' όνομα φοιτητές, διεγράφησαν»

«Επίσης, το τέλος του 2025 μας βρίσκει χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε χώρους διδασκαλίας των δημοσίων πανεπιστημίων», πρόσθεσε συνοψίζοντας πως τελειώνει μια πρακτική δεκαετιών η οποία είχε ταλαιπωρήσει πολύ το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και έτσι περνάμε σε μια νέα εποχή.

Ο κ.Μητσοτάκης, παρουσίασε και αντιπαρέβαλε επίσης δύο φωτογραφίες, από το κυλικείο της Νομικής Σχολής και της νέας βιβλιοθήκης της σχολής Θετικών Επιστημών από το ΑΠΘ.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1203934814544995}