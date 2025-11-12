Η αποκάλυψη του παρουσιαστή για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Buongiorno», αποκαλύπτοντας ότι αυτή την περίοδο ζει χωρίς ρεύμα, καθώς δεν έχει καταφέρει να εξοφλήσει τους λογαριασμούς του.

Η συζήτηση ξεκίνησε με γενικές αναφορές στις δυσκολίες που βιώνουν πολλά ελληνικά νοικοκυριά, πριν ο παρουσιαστής μιλήσει για την προσωπική του κατάσταση. «Δεν έχουμε λεφτά να φάμε, να πάρουμε τσιγάρα, σοκολάτα, κρέας. Ξέρετε πού έχει φτάσει η τιμή του κρέατος και άλλων προϊόντων; Στις 20 του μήνα, αναρωτιέται κανείς πώς τα καταφέρνει ο κόσμος να ζήσει;», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως ακόμη και οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ζει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα: «Αυτή τη στιγμή, ενώ είμαι εργαζόμενος – άρα θεωρητικά προνομιούχος – χρωστάω τον ηλεκτρικό μου, τον ΟΤΕ, τα υπόλοιπα χρέη μου. Κάποια χρήματα που έλαβα δεσμεύτηκαν λόγω ενός μπέρδεματος, κι έτσι τώρα ζω στο σκοτάδι. Ήμαρτον!», δήλωσε με έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε επίσης στην ακρίβεια στα τρόφιμα, τα καύσιμα και τους λογαριασμούς ενέργειας, εκφράζοντας την ανάγκη για πολιτικές αλλαγές: «Πρώτα απ’ όλα πρέπει να αλλάξει η αντιπολίτευση», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ανδρέας Μικρούτσικος έχει αναφερθεί και στο πρόσφατο παρελθόν στα οικονομικά του προβλήματα. Σε συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αλλά και για την προσπάθειά του να σταθεί ξανά στα πόδια του παρά τα χρέη.

