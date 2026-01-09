Σοκ έχει προκαλέσει στην Κόρινθο η τραγωδία με τα δύο νεαρά παιδιά που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στα Εξαμίλια το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου. Το αυτοκίνητο που επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του, έπεσε σε βενζινάδικο και κατέληξε σε κατοικία, με αποτέλεσμα ο 18χρονος και η 17χρονη κοπέλα να βρουν τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους συγγενείς της ανήλικης, η 17χρονη ήταν έγκυος μόλις 15 ημερών, χωρίς να γνωρίζει την εγκυμοσύνη της. Την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης έκαναν οι συγγενείς της ανήλικης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για το γεγονός κατά τη διάρκεια της ιατροδικαστικής εξέτασης της σορού της. Το ζευγάρι «έσβησε» στην άσφαλτο επιστρέφοντας από οικογενειακό γλέντι.

Το όχημα που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, είχε αναπτύξει ταχύτητα μεγαλύτερη των 120 χιλιομέτρων, φαίνεται ανεξέλεγκτο να περνάει ξυστά από τις αντλίες και να καταλήγει από ύψος στην αυλή ενός σπιτιού Το μοιραίο όχημα προσγειώθηκε σε αυλή, μπροστά από την εξώπορτα.

Λίγο πριν την στιγμή του δυστυχήματος, κάτοικοι της περιοχής είδαν, όπως λένε, δύο οχήματα να προπορεύονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα και πίσω τους το αυτοκίνητο με το νεαρό ζευγάρι που έτρεχε για να πλησιάσει. Οι έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος συνεχίζονται, με τους αυτόπτες μάρτυρες της τραγωδίας να παραμένουν σοκαρισμένοι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfjztunkct15?integrationId=40599y14juihe6ly}