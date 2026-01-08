Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στα Εξαμίλια.

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Εξαμίλια Κορινθίας, όπου τροχαίο κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα σε κατοικία και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο επιβαινόντων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους, αστυνομικοί της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

{https://www.youtube.com/watch?v=oe7F5uhcDcU&t=27s}

Πηγή: korinthostv.gr