«Ο ένας χειρότερος από τον άλλον» αυτοί που περιβάλλουν και στηρίζουν την Καρυστιανού, σχολίασε ο Πλακιάς.

«Αυτό είναι το καινούργιο, το άφθαρτο και η κάθαρση;», διερωτήθηκε ο Νίκος Πλακιάς σε ανάρτηση στην οποία σχολιάζει τις κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τη δημιουργία κόμματος, όπως και το ποιοι τη στηρίζουν.

Εκείνοι που περιβάλλουν και στηρίζουν τη Μαρία Καρυστιανού είναι «ο ένας χειρότερος από τον άλλον», έγραψε ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο δυστύχημα στα Τέμπη.

Προηγήθηκε ανάρτηση του Γιώργου Κύρτσου υπέρ της Μαρίας Καρυστιανού και χρήστης του X ζήτησε την άποψη του Νίκου Πλακιά για αυτή τη στήριξη.

Ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε ότι πρόκειται «άλλον ένα γυρολόγο της πολιτικής που ψάχνει στέγη στο κίνημα» της Μαρίας Καρυστιανού. «Από ό,τι βλέπεις, ό,τι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλείφει τη Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα», πρόσθεσε.

«Κοίταξε όλα τα ονόματα που την περιβάλλουν και τη στηρίζουν. Ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Πολιτικοί απαρχαιωμένοι και πεταμένοι στο περιθώριο από τα πρώην κόμματά τους. Αυτό είναι το καινούριο και το άφθαρτο και η κάθαρση αγαπητέ μου;», κατέληξε.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

«Θες τη γνώμη μου; Άκουσέ τη λοιπόν, μπας και αρχίσεις να καταλαβαίνεις. Ποιος Κύρτσος; Πού τον θυμήθηκες αυτόν; Άλλος ένας γυρολόγος της πολιτικής που ψάχνει στέγη στο κίνημα της Μαρίας.

Από ό,τι βλέπεις, ό,τι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλείφει τη Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα.

Κοίταξε όλα τα ονόματα που την περιβάλλουν και τη στηρίζουν. Ο ένας χειρότερος από τον άλλο.

Πολιτικοί απαρχαιωμένοι και πεταμένοι στο περιθώριο από τα πρώην κόμματα τους.

Αυτό είναι το καινούριο και τα άφθαρτο και η κάθαρση αγαπητέ μου;».

