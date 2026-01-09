Το στιγμιότυπο που προκάλεσε γέλιο στο τουρνουά τένις του Μπρίσμπεϊν.

Στο κορτ επικρατούσε ησυχία, η Μίρα Αντρέεβα ετοιμαζόταν να κάνει σερβίς στο τουρνουά τένις του Μπρίσμπεϊν και τότε… σφύριξε ένα τρένο.

Μάλιστα, το timing ήταν κακό δύο φορές. Μετά την πρώτη, η Αντρέεβα συγκεντρώθηκε ξανά και έπειτα από μερικά δευτερόλεπτα επιχείρησε ξανά να κάνει σερβίς. Και τότε το τρένο σφύριξε ξανά.

Η Ρωσίδα τενίστρια, η αντίπαλός της, Μάρτα Κόστιουκ, η διαιτητής και βέβαια οι φίλαθλοι ξέσπασαν σε γέλια με αυτό το απρόοπτο. Η Αντρέεβα τελικά έχασε με 7-6(7), 6-3 σε 1 ώρα και 47 λεπτά και η Κόστιουκ πέρασε στον ημιτελικό.

{https://x.com/BrisbaneTennis/status/2009560009219469454}