Πώς κατέληξε σε επαγγελματικό τουρνουά τένις.

Κανονικά, ελάχιστοι θα ασχολούνταν με τον πρώτο γύρο του τουρνουά τένις W35 στο Ναϊρόμπι. Αλλά μία τενίστρια έπαιξε τόσο χάλια, που έγινε viral.

Η Γερμανίδα Λορένα Σέντελ νίκησε με 6-0, 6-0, αλλά δεν ήταν αυτό που έκανε εντύπωση. Τα βλέμματα συγκέντρωσε η αντίπαλός της, Χατζάρ Αμπντελκαντέρ. Η 21χρονη Αιγύπτια φαινόταν σαν να έμπαινε για πρώτη φορά σε κορτ.

Πλέον, τα στιγμιότυπα από το ματς έχουν «πλημμυρίσει» τα social media, συγκεντρώνοντας αμέτρητα σχόλια. Έκανε 20 διπλά λάθη και υπήρχαν στιγμές που φαινόταν ότι δεν ήξερε καν πού να σταθεί για να κάνει σερβίς. Στο ματς κέρδισε μόλις τρεις πόντους, όλοι από λάθη της αντιπάλου της.

Βλέποντας αυτά τα στιγμιότυπα, πολλοί αναρωτήθηκαν πώς βρέθηκε η Αμπντελκαντέρ σε ένα επαγγελματικό τουρνουά. Η ομοσπονδία τένις της Κένυας ανακοίνωσε ότι η 21χρονη συμμετείχε με wild card. Έφτασε στο Ναϊρόμπι το πρωί της περασμένης Τρίτης και όταν άλλη τενίστρια αποσύρθηκε από το τουρνουά την τελευταία στιγμή, η Αμπντελκαντέρ ήταν η μόνη που είχε κάνει αίτηση για wild card, οπότε πήρε τη θέση της.

Σύμφωνα με τις λίγες πληροφορίες που περιλαμβάνει το προφίλ της στην ITF, η Αμπντελκαντέρ παίζει τένις τα τελευταία επτά χρόνια, από τα 14 της. Ωστόσο, στο κορτ φαινόταν σαν ψάρι έξω από το νερό.

Από την ομοσπονδία τένις της Αιγύπτου είπαν στο CNN ότι η 21χρονη δεν βρίσκεται στις επίσημες λίστες των αθλητών τους. «Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, η παίκτρια ζει στην Κένυα. Η ομοσπονδία τένις της Αιγύπτου δεν είχε κανένα ρόλο στην πρόταση, έγκριση, ή έκδοση αυτής της wild card», τόνισαν ακόμα.

Πολλοί ήταν εκείνοι που σχολίασαν ότι η συμμετοχή της Αμπντελκαντέρ στέρησε μια ευκαιρία από μία πραγματικά επαγγελματία τενίστρια. Τα τουρνουά της ITF είναι η χαμηλότερη βαθμίδα του επαγγελματικού τένις- για παράδειγμα η Σέντελ που νίκησε την Αμπντλκαντέρ βρίσκεται στο Νο 1.026 της παγκόσμιας κατάταξης. Ωστόσο, παραμένουν επαγγελματικές διοργανώσεις, δίνουν πόντους για την κατάταξη και στο Ναϊρόμπι η νικήτρια θα εισπράξει 25.000 δολάρια.

