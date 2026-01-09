Ο διάλογος και τα πειράγματα Δένδια, Βορίδη, Πλεύρη.

Στις… συμπληγάδες της υπερδεξιάς πτέρυγας της ΝΔ βρέθηκε ο μετριοπαθής Νίκος Δένδιας για τις ανάγκες μιας φωτογράφισης, μετά την ψηφοφορία του νομοσχεδίου του υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Θάνος Πλεύρης και Μάκης Βορίδης έσπευσαν να συγχαρούν τον υπουργό Άμυνας και να έχουν ένα σύντομο πηγαδάκι. Μάλιστα και οι τρεις είχαν χιουμοριστική διάθεση, και το έδειξαν όταν κάθισαν και φωτογραφήθηκαν από τους δημοσιογράφους.

Με αφορμή την χωροταξία του ενσταντανέ, υπήρξε μια σύντομη στιχομυθία που συνδυάστηκε με την ιδεολογική ταυτότητα του καθενός, πάντα εντός της ΝΔ.

«Εγώ να κάτσω δεξιά, γιατί είμαι κανονικός δεξιός. Δεν μου αρέσει το Κέντρο», είπε ο Μάκης Βορίδης, με τον Νίκο Δένδια να διερωτάται, «δηλαδή εμένα μου αρέσει;».

«Καλά, να κάτσω εγώ αριστερά. Άλλωστε στο πρόσφατο συνέδριο, που συμμετείχα, μπροστά στη Μελόνι, ένιωσα αριστερός», είπε ο Θάνος Πλεύρης για να… βγει τελικά η φωτογραφία.

