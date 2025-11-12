Το σχόλιο του Ανδρέα Μικρούτσικου για την υπόθεση της Ιωάννας Τούνη, προκάλεσε αντιδράσεις στον «αέρα» της εκπομπής.

Ένα σχόλιο του Ανδρέα Μικρούτσυκου για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη, ήταν αρκετό για να φέρει «εκτός εαυτού» την παρουσιάστρια, Φαίη Σκορδά, η οποία δεν δίστασε να διακόψει τους συνεργάστες της για να απαντήσει με έντονο τρόπο στο εν λόγω σχόλιο.

Ειδικότερα, όπως έχει γίνει γνωστό η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε, εχθές Τρίτη 11 Νοεμβρίου, στις δικαστικές αίθουσες, ενώ λίγες ώρες αργότερα, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, ένα σχετικό βίντεο μέσω του οποίου εκφράζει την ψυχολογική κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί.

Σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno», συζητήθηκε η υπόθεση σε έντονους τόνους, με τους συντελεστές να διαφωνούν.

Αρχικά, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, πήρε το λόγο, μεταφέροντας την άποψη του, σχετικά με το ποιος τραβάει βίντεο σε μία ερωτική συνεύρεση και το ποιος εν τέλη το δημοσιοποιεί.

Παρ’ όλα αυτά, η απάντηση του Ανδρέα Μικρούτσικου, έκανε την Φαίη Σκορδά, να αντιδράσει εντόνως. Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος, ανέφερε: «Πώς επιτρέπεις σε έναν τρίτο να σε βιντεοσκοπεί την ώρα που κάνεις έρωτα;», με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να απαντά: «Εγώ; Μπορεί να ήμουν σε κατάσταση που να μην ελέγχω ποιος είναι γύρω μου και να κάνω έρωτα».

«Την επόμενη φορά να προσέχεις!», ανέφερε στην πορεία ο Ανδρέας Μικρούτσικος – ενώ αμέσως μετά η Φαίη Σκορδά εξερράγη απέναντί του:

«Τι λες Ανδρέα; Συγγνώμη, συγγνώμη! Παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ πάρα πολύ! Σας παρακαλώ πάρα πολύ! Η εποχή του τι φοράει η γυναίκα και φταίει το μίνι και όχι ο άντρας, ανήκει στο παρελθόν. Έχει δικαίωμα να το ξανακάνει… Και να το ξανακάνει και άμα θέλει να το ξανακάνει. Προφανώς όμως και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί! Κανένα βάρος σε όλα τα κορίτσια που είναι θύματα σε αυτές τις υποθέσεις», δήλωσε η παρουσιάστρια, αυξάνοντας αισθητά τον τόνο της φωνής της.

