Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την περίοδο του χρόνου. Οι πτήσεις κατά τις αργίες, τις γιορτές, την άνοιξη, το καλοκαίρι συνήθως κοστίζουν περισσότερο. Ωστόσο, με τη σωστή στρατηγική, μπορείτε να εξοικονομήσετε σημαντικά χρήματα για τα ταξίδια σας το 2026.

Ας δούμε αναλυτικά πότε και πώς μπορείτε να κλείσετε πτήσεις για να βρείτε τις καλύτερες τιμές.

Πότε να ξεκινήσετε να παρακολουθείτε τις τιμές των εισιτηρίων

Τα στατιστικά δείχνουν ότι αν θέλετε να πραγματοποιήσετε το πρώτο σας ταξίδι την άνοιξη, η καλύτερη περίοδος για να κλείσετε την πτήση σας είναι ατώρα. Συνήθως συνιστάται να ξεκινήσετε την αναζήτηση και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις στο Google Flights τρεις μήνες πριν από τις ημερομηνίες που θέλετε να ταξιδέψετε.

Για παράδειγμα, τα περισσότερα ταξίδια την περίοδο της άνοιξης γίνονται Μάρτιο ή αρχές Απριλίου. Η καλύτερη λοιπόν περίοδος για κρατήσεις φθηνών αεροπορικών εισιτηρίων είναι από τα τέλη Ιανουαρίου έως τις αρχές Φεβρουαρίου.

Χρονικά περιθώρια για κρατήσεις πτήσεων

Εσωτερικά ταξίδια: 1–2 μήνες πριν την αναχώρηση

Διεθνή ταξίδια: 3–5 μήνες πριν την αναχώρηση

Μεγάλες διεθνείς πτήσεις (Ασία, Ωκεανία): 5–7 μήνες πριν την αναχώρηση

Η παρακολούθηση των τιμών μέσω εργαλείων όπως το Google Flights ή το Hopper είναι ιδιαίτερα χρήσιμη προκειμένου να παρακολουθείτε τις πτώσεις τιμών σε πραγματικό χρόνο.

Κλείστε πτήσεις έξυπνα με Google Flights

Το Google Flights είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να εντοπίσετε φθηνότερες πτήσεις.

Μπορείτε μέσω της εφαρμογής να ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις τιμών για συγκεκριμένους προορισμούς και να δείτε το ιστορικό τιμών προκειμένου να εντοπίσετε ποια είναι η καλύτερη στιγμή για να κάνετε την κράτησή σας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Date grid για να βρείτε ημερομηνίες με φθηνότερα εισιτήρια.

Συμβουλές για εξοικονόμηση χρημάτων

Χρησιμοποιήστε πόντους και μίλια: Όταν οι τιμές είναι υψηλές, οι πόντοι μπορούν να καλύψουν τη διαφορά ή ακόμη και να βρείτε μία καλύτερη θέση.

Ευέλικτες ημερομηνίες: Ταξιδεύοντας μέσα στην εβδομάδα (Δευτέρα-Τετάρτη) συχνά κοστίζει 13% λιγότερο.

Πρωινές ή πολύ βραδινές πτήσεις: Συνήθως είναι οι φθηνότερες της ημέρας.

Αεροδρόμια εναλλακτικών επιλογών: Επιλέξτε ένα αεροδρόμιο που δεν αποτελεί το κύριο αεροδρόμιο της χώρας στην οποία πηγαίνετε ταξίδι, καθώς σίγουρα είναι φθηνότερα τα εισιτήρια.

Παρακολούθηση προσφορών: Εγγραφείτε σε newsletters και ειδοποιήσεις προσφορών.

Καλύτερες μέρες για κράτηση και ταξίδι

Δεν υπάρχει «μαγική» μέρα για κράτηση καθώς οι τιμές αλλάζουν συνεχώς.

Οι καλύτερες μέρες για ταξίδι είναι συνήθως μεσοβδόμαδα (Δευτέρα έως Τετάρτη), όπου μπορεί να εξοικονομήσετε ακόμα και 100 ευρώ ανά εισιτήριο σε περίοδο αιχμής.

Οι πρώτες πτήσεις της ημέρας συχνά κοστίζουν λιγότερο και μειώνουν τον κίνδυνο καθυστερήσεων.

Πότε να κλείσετε πτήσεις τις εορταστικές περιόδους το 2026

Άνοιξη (Μάρτιος - Απρίλιος): Τέλη Ιανουαρίου - αρχές Φεβρουαρίου

Καλοκαίρι: Παρακολουθείτε από Φεβρουάριο, κλείστε 3-5 μήνες πριν. Για μακρινούς προορισμούς (Ασία/Ωκεανία) κλείστε 5–7 μήνες πριν.

Χριστούγεννα: Κλείστε μέχρι τον Οκτώβριο

Πρωτοχρονιά: Κλείστε μέχρι τον Οκτώβριο ή και νωρίτερα

Με αυτές τις στρατηγικές, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα και να βρείτε τις φθηνότερες πτήσεις για την άνοιξη, το καλοκαίρι και τις αργίες του 2026.