Η AEGEAN ετοιμάζεται να πατήσει το «κουμπί» της Black Friday και χιλιάδες ταξιδιώτες περιμένουν τη στιγμή που οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια θα καταρρεύσουν.

Οι προσφορές της Black Friday AEGEAN airlines 2025 για φτηνά αεροπορικά εισιτήρια σε Ελλάδα και Εξωτερικό αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον από χιλιάδες ταξιδιώτες, που περιμένουν κάθε χρόνο τη μεγάλη καμπάνια της εταιρείας για να «κλείσουν» στον προορισμό που θέλουν.

Η AEGEAN ανακοινώνει τις προσφορές από το προηγούμενο βράδυ και ανοίγει το σύστημα κρατήσεων νωρίς το πρωί, δίνοντας περιορισμένο αριθμό θέσεων για κάθε πτήση.

Γι’ αυτό συνιστάται να έχετε: Έτοιμη την κάρτα σας, ήδη αναζητήσει τις ημερομηνίες που θέλετε, να έχετε κάνει login στο aegan.com λίγο πριν την ανακοίνωση.

Τι εκπτώσεις αναμένονται

Οι εκπτώσεις της εταιρείας τα προηγούμενα χρόνια – που έφταναν έως και το 50% – έχουν δημιουργήσει μεγάλη προσδοκία για το τι θα ανακοινωθεί φέτος.

Για να καταλάβουμε τι να περιμένουμε από τη Black Friday AEGEAN 2025, αξίζει να θυμηθούμε τις περσινές προσφορές:

Έκπτωση 40% σε όλες τις πτήσεις εσωτερικού

Έκπτωση 30% σε επιλεγμένους ευρωπαϊκούς προορισμούς

Επέκταση προσφορών για Cyber Monday

Δυνατότητα αλλαγής χωρίς χρέωση (για συγκεκριμένους ναύλους)

Εκπτώσεις έως και 70% στην Sky Express

Εκπτώσεις που φθάνουν ακόμα και 70% σε πτήσεις ελλάδας και εξωτερικού ανακοίνωσε και η Sky Express.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή της αναφέρει χαρακτηριστικά:

Με έως -70%, η SKY θα κάνει τους πάντες να ανοίξουν φτερά για τους αγαπημένους τους προορισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Τώρα που οι τιμές... πετάνε χαμηλά, ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις, φουσκώνοντας από υπερηφάνεια. Γιατί πρόλαβες τις προσφορές.

Η προσφορά ισχύει για ταξίδια από 10 Ιανουαρίου 2026 έως 20 Οκτωβρίου 2026 και για κρατήσεις έως την 1η Δεκεμβρίου.