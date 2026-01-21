Το ΕΚ στηρίζει τη διατήρηση του δικαιώματος αποζημίωσης για τουλάχιστον τρίωρη καθυστέρηση, πιέζοντας για απλούστερες διαδικασίες επιστροφής χρημάτων και δωρεάν αποσκευές στην καμπίνα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα τη θέση του (632 ψήφοι υπέρ, 15 κατά και 9 αποχές) σχετικά με την αναθεώρηση των αλλαγών στους ευρωπαϊκούς κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών που πρότειναν τα κράτη μέλη της ΕΕ τον Ιούνιο του 2025.

Οι ευρωβουλευτές καταψήφισαν την προσπάθεια των υπουργών της ΕΕ να αποδυναμώσουν τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, τα οποία ισχύουν από το 2004 και έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι οι επιβάτες προστατεύονται επαρκώς από δυσκολίες στο ταξίδι τους.

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να διατηρηθεί το δικαίωμα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών να αποζημιώνονται ή να μεταφέρονται με άλλη πτήση και να διεκδικούν αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης άνω των τριών ωρών, ματαίωσης της πτήσης ή άρνησης επιβίβασης.

Υπενθυμίζεται πως το Συμβούλιο πιέζει να δίνεται αποζημίωση μόνο μετά από καθυστέρηση τεσσάρων έως έξι ωρών, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης.

Το Κοινοβούλιο τάσσεται επίσης κατά της μείωσης των σημερινών ποσών αποζημίωσης σε περιπτώσεις καθυστερήσεων και προβλημάτων πτήσεων, προτείνοντας να οριστούν τα όρια των αποζημιώσεων μεταξύ 300 και 600 ευρώ ανάλογα με την απόσταση. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών επιθυμούν να ορίσουν την αποζημίωση μεταξύ 300 και 500 ευρώ.

Καθώς η ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών περιορίζεται σε καταστάσεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, το Κοινοβούλιο επιθυμεί να επικαιροποιήσει τον κατάλογο των έκτακτων περιστάσεων που θα επιτρέπουν στις αεροπορικές εταιρείες να απεμπολήσουν την ευθύνη τους για καταβολή αποζημίωσης. Οι περιστάσεις αυτές επί του παρόντος περιλαμβάνουν φυσικές καταστροφές, πόλεμο, καιρικές συνθήκες ή απρόβλεπτες εργασιακές διαφορές που επηρεάζουν τον αερομεταφορέα, τον αερολιμένα ή τον πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν ο κατάλογος αυτός να θεωρείται πάγιος και πλήρης, ενώ η Επιτροπή προτείνει να τον αναθεωρεί τακτικά.

Οι ευρωβουλευτές συμφωνούν με τη θέση του Συμβουλίου υπέρ της διατήρησης της υποχρέωσης των αεροπορικών εταιρειών να παρέχουν σνακ σε καθηλωμένους επιβάτες κάθε δύο ώρες μετά την αρχική ώρα αναχώρησης, γεύμα μετά από τρεις ώρες και έως τρεις διανυκτερεύσεις σε περιπτώσεις μεγάλων καθυστερήσεων. Το όριο των τριών διανυκτερεύσεων θα προσφέρει στις αεροπορικές εταιρείες μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και ως εκ τούτου θα τις γλιτώσει από αδικαιολόγητα έξοδα.

Ταχύτερη και απλούστερη επιστροφή χρημάτων

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να δημιουργηθούν προσυμπληρωμένα έντυπα για τις αιτήσεις αποζημίωσης και επιστροφής χρημάτων, προκειμένου να απλουστευθεί η επεξεργασία τους, καθώς και να μπορούν οι επιβάτες αλλά και οι αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τη χρήση τρίτων μερών που προσφέρουν υπηρεσίες αποζημιώσεων.

Σύμφωνα με το σχέδιο κανόνων, οι αερομεταφορείς θα πρέπει να αποστέλλουν στους επιβάτες που αντιμετωπίζουν διαταραχές στο ταξίδι τους (ματαίωση ή καθυστερήσεις) προσυμπληρωμένο έντυπο εντός 48 ωρών από το συμβάν - ενώ η θέση του Συμβουλίου είναι να προσφέρεται το έντυπο αυτό μόνο μετά από ακύρωση και όχι για μεγάλες καθυστερήσεις. Στη συνέχεια, οι ταξιδιώτες θα έχουν στη διάθεσή τους ένα έτος για να υποβάλουν αίτηση.

Προσωπικό αντικείμενο και χειραποσκευή στην καμπίνα

Το Κοινοβούλιο επιθυμεί οι επιβάτες να έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν μαζί τους στο αεροπλάνο, χωρίς πρόσθετο κόστος, ένα προσωπικό αντικείμενο (όπως τσάντα, σακίδιο πλάτης ή φορητό υπολογιστή) και μία μικρή χειραποσκευή με μέγιστες διαστάσεις 100 εκ. (άθροισμα μήκους, πλάτους και ύψους) και βάρους έως 7 κιλών.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να καταργηθούν τα πρόσθετα τέλη που οι ταξιδιώτες αναγκάζονται μερικές φορές να πληρώσουν για τη διόρθωση λαθών στο όνομα των επιβατών ή για να κάνουν check-in στις πτήσεις τους. Οι επιβάτες θα πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα να επιλέγουν μεταξύ ψηφιακών και έντυπων καρτών επιβίβασης, προσθέτουν.

Ευάλωτοι επιβάτες και συνοδοί

Οι ευρωβουλευτές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στους επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα. Οι εν λόγω ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα αποζημίωσης, μεταφοράς με άλλη πτήση και βοήθειας από τις αεροπορικές εταιρείες σε περίπτωση που χάσουν μια πτήση λόγω της αδυναμίας του αερολιμένα να τους βοηθήσει να φτάσουν εγκαίρως στην πύλη, αναφέρει το κείμενο.

Οι επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα, οι έγκυες γυναίκες, τα βρέφη και τα παιδιά σε καροτσάκι με συνοδό θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα κατά την επιβίβαση, ενώ οι συνοδοί τους θα πρέπει να κάθονται σε παρακείμενο κάθισμα χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της διαδικασίας δεύτερης ανάγνωσης, η θέση του Κοινοβουλίου θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο. Εάν το Συμβούλιο δεν αποδεχθεί όλες τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, θα συγκληθεί η «επιτροπή συνδιαλλαγής» για να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την τελική μορφή της νομοθεσίας.